У ЄС назвали терміни, коли Україна отримає перші гроші з кредиту на €90 мільярдів Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

Європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс

Європейський Союз планує надати Україні перший пакет фінансової підтримки в межах кредитної програми обсягом 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.

Про це повідомив європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.

Productive discussion with @SergiiMarchenk3 and @FedorovMykhailo on the preparation of 🇺🇦 Ukraine support loan.



We’re working toward approval of a €90bn package for 2026–27, aiming for the first 🇪🇺 disbursement in early April. pic.twitter.com/DzpsaYeMDM — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 29, 2026

Єврокомісар повідомив, що обговорив підготовку виплати з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим.

«Ми працюємо над затвердженням пакету на €90 млрд на 2026−2027 роки, плануючи першу виплату на початку квітня», — написав Домбровскіс.

Що відомо про репараційний кредит для України

Європейська комісія 14 січня ухвалила пакет законодавчих пропозицій, який відкриває можливість надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти призначені для покриття фінансових і військових потреб України у 2026−2027 роках.

Загальний обсяг фінансування у 90 млрд євро буде розподілений таким чином:

30 млрд євро — на бюджетну підтримку України;

60 млрд євро — на військову підтримку.

Надання коштів пов’язане з виконанням реформ, спрямованих на подальше наближення України до членства в Європейському Союзі.

Водночас пропозиція Єврокомісії щодо репараційного кредиту залишається предметом подальших переговорів.

Заморожені російські активи залишатимуться заблокованими до завершення війни та здійснення репарацій. Це означає, що Україні не доведеться повертати кредит доти, доки не буде здійснено репараційні виплати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.