У ЄС назвали терміни, коли Україна отримає перші гроші з кредиту на €90 мільярдів
Європейський Союз планує надати Україні перший пакет фінансової підтримки в межах кредитної програми обсягом 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.
Про це повідомив європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.
Productive discussion with @SergiiMarchenk3 and @FedorovMykhailo on the preparation of 🇺🇦 Ukraine support loan.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) January 29, 2026
We’re working toward approval of a €90bn package for 2026–27, aiming for the first 🇪🇺 disbursement in early April. pic.twitter.com/DzpsaYeMDM
Єврокомісар повідомив, що обговорив підготовку виплати з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим.
«Ми працюємо над затвердженням пакету на €90 млрд на 2026−2027 роки, плануючи першу виплату на початку квітня», — написав Домбровскіс.
Що відомо про репараційний кредит для України
Європейська комісія 14 січня ухвалила пакет законодавчих пропозицій, який відкриває можливість надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти призначені для покриття фінансових і військових потреб України у 2026−2027 роках.
Загальний обсяг фінансування у 90 млрд євро буде розподілений таким чином:
- 30 млрд євро — на бюджетну підтримку України;
- 60 млрд євро — на військову підтримку.
Читайте також
Надання коштів пов’язане з виконанням реформ, спрямованих на подальше наближення України до членства в Європейському Союзі.
Водночас пропозиція Єврокомісії щодо репараційного кредиту залишається предметом подальших переговорів.
Заморожені російські активи залишатимуться заблокованими до завершення війни та здійснення репарацій. Це означає, що Україні не доведеться повертати кредит доти, доки не буде здійснено репараційні виплати.
Поділитися новиною
Також за темою
Грошове забезпечення військових перевірять: про що йдеться
У ЄС назвали терміни, коли Україна отримає перші гроші з кредиту на €90 мільярдів
На перший етап програми «СвітлоДім» виділили 800 млн грн: де подати заявку
Великі платники податків перерахували до бюджету майже половину всіх надходжень
В Україні зростає кількість заброньованих. У Мінекономіки пояснили, як це впливає на економіку
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами