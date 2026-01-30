0 800 307 555
Великі платники податків перерахували до бюджету майже половину всіх надходжень

Казна та Політика
26
Надходження від великих платників податків зросли на 7,4%
Надходження від великих платників податків зросли на 7,4%
До Зведеного бюджету України у 2025 році від великих платників надійшло 953,2 млрд грн податків і зборів. Це 46,5% від усіх бюджетних надходжень, які адмініструє податкова.
Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Порівняно з 2024 роком надходження збільшились на 7,4% (65,6 млрд гривень).

Які податкові надходження зросли найбільше

Найбільше зростання:
  • податок та збір на доходи фізичних осіб — +41,8 млрд грн (+133,2%);
  • ПДВ — +14,3 млрд грн (+106,1%);
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів — +13,5 млрд грн (+112,8%).
«Ми вдячні кожному, хто попри всі виклики війни відповідально сплачує податки, зберігає робочі місця та підтримує економіку країни. Попри загальне зростання збройна агресія росії суттєво вдарила по діяльності великих підприємств. Руйнування виробничих потужностей, окупація територій, логістичні перебої та дефіцит енергоресурсів призвели до зниження прибутковості та податкових платежів у низці ключових галузей», — зазначила Карнаух.
Як наслідок торік майже 40% великих платників податків зменшили свої відрахування до бюджету. Зокрема, йдеться про переробну промисловість, добувну промисловість і розроблення кар’єрів, транспорт, складське господарство та поштову і кур’єрську діяльність, оптову і роздрібну торгівлю, постачання електроенергії та газу.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
