Податкова скоротила кількість перевірок — причини

Державна податкова служба свідомо зменшує кількість перевірок підприємств. Це частина нового підходу: замість тиску — більше довіри та постійний діалог з бізнесом.
Про це повідомила пресслужба ДПС.

Менше перевірок після введення мораторію

Після запровадження мораторію на перевірки їх кількість зменшилася більш ніж на чверть — на 27%.
Якщо у липні 2025 року було проведено близько 3,6 тисячі фактичних перевірок, то у грудні їх кількість знизилася до 2,6 тисячі.
За словами в. о. голови ДПС Лесі Карнаух, держава прибирає штучні перешкоди для бізнесу, який платить податки і працює навіть у складних умовах війни.

Підтримка лише для чесного бізнесу

Карнаух наголосила: підтримка буде лише тим підприємствам, які працюють прозоро й чесно.
Вона також уточнила, що мораторій не означає повну заборону перевірок. Контроль залишається, але тепер він буде ризико-орієнтований — перевірятимуть лише там, де є реальні підстави або порушення.
Такий самий принцип застосували і при складанні плану-графіка перевірок на цей рік. Він відкритий і доступний, щоб бізнес розумів, як саме працює ДПС.
Водночас наголошуємо, що перевірки не скасовані для підприємств, які працюють з підакцизними товарами.
Світлана Вишковська
