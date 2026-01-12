Податкові перевірки у 2026 році — що треба знати підприємцям Сьогодні 09:17 — Особисті фінанси

Податкові перевірки у 2026 році — що треба знати підприємцям

Державна податкова служба України сформувала план-графік перевірок на 2026 рік із застосуванням оновленого ризик-орієнтованого підходу. Для українських підприємців це важливо знати заздалегідь, адже підхід до відбору платників податків для перевірок став більш адресним і залежить від фінансових показників бізнесу.

Про це нагадали у податковій.

Новий підхід до планування перевірок

Під час підготовки плану-графіка ДПС використала секторальний і галузевий аналіз, а також врахувала результати експериментального проєкту з управління податковими ризиками, який податкові органи впроваджували у 2025 році.

Ключова особливість цього підходу — превентивність. Він спрямований на заохочення добровільного дотримання податкового законодавства та зменшення адміністративного навантаження на сумлінних платників податків.

Кого перевірятимуть у 2026 році

Контрольні заходи застосовуватимуться виключно до тих платників податків, у діяльності яких виявлено ознаки податкових ризиків. Йдеться, зокрема, про ймовірні порушення податкового законодавства та можливі недоплати до бюджету.

ДПС наголошує: включення платника податків до плану-графіка не є автоматичним підтвердженням наявності порушень. Водночас відсутність бізнесу в оприлюдненому плані-графіку також не гарантує, що його не включать пізніше.

План-графік документальних планових перевірок коригується двічі на рік. Під час таких коригувань враховуються показники діяльності платника податків за останній звітний період, зокрема дані податкової та фінансової звітності за 2025 рік.

Фактично це означає: підприємці, які покращать фінансово-економічні показники та рівень сплати податків, зокрема за результатами річного декларування, можуть бути виключені з плану-графіка. Водночас суб’єкти господарювання з високими розрахунковими ризиками можуть бути до нього включені.

Як підприємцям знизити податкові ризики

ДПС радить платникам податків:

подавати достовірні показники декларацій з податку на прибуток і ПДВ за результатами діяльності у 2025 році;

за потреби привести у відповідність уже подані декларації;

перевірити на вебпорталі ДПС показники рівня сплати податків за відповідним КВЕД і податковими періодами;

порівняти ці дані з показниками власної податкової звітності;

добровільно задекларувати та сплатити податкові зобов’язання на рівні інших учасників галузі.

У ДПС рекомендують підприємцям системно аналізувати власні фінансові показники та своєчасно використовувати передбачені законодавством можливості для їх коригування. Це може знизити ризики потрапляння до плану податкових перевірок у 2026 році.

