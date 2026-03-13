Найбідніші оплатять пальне для крутих авто? Чи виправить ситуацію новий кешбек (думка експерта) Сьогодні 12:24 — Особисті фінанси

Новий урядовий пакет підтримки для людей, який включає, зокрема, кешбек на пальне, є неефективним з економічної точки зору.

Про це повідомив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський у Facebook

З його слів, цей кешбек передбачає, що, фактично, платники податків, включно з найбіднішими, почнуть скидатися на бензин для всіх автомобілістів.

«Уряд буде субсидувати пальне власникам багатолітрових тачок. В мирний час це було б тупо. Зараз під час війни це майже диверсія», — зазначає економіст.

Де брати гроші

«Гроші на таку компенсацію можуть брати з резервного фонду бюджету, який у воєнний час призначений для непередбачуваних витрат, наприклад на відновлення критичної інфраструктури після атак», — пише він.

При цьому в інших країнах уряди реагують на стрибки цін на пальне закликами обмежувати використання приватних авто, щоб зменшити попит.

«Що стосується іншої програми — виплати по 1500 грн для 13 мільйонів пенсіонерів та інших вразливих категорій — вона буде ще дорожчою для бюджету, близько 20 млрд грн. Під час війни ці кошти могли б піти на зарплати військовим, озброєння, відновлення критичної інфраструктури», — написав експерт.

Нагадаємо, що Уряд готує новий пакет підтримки для населення, який передбачає одноразові виплати для соціально вразливих громадян та кешбек на пальне.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла деталі про ці програми.

Кешбек на пальне для українців.

Під час заправки на АЗС громадяни зможуть отримувати частину витрачених коштів назад.

Розмір компенсації становитиме:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Програма діятиме до 1 травня на тих автозаправних станціях, які приєднаються до ініціативи.

Виплати планують здійснювати через програму «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

