Зеленський анонсував виплату 1500 грн для деяких громадян: деталі Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

Кошти нараховуватимуться автоматично, без додаткових заяв або бюрократичних процедур

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кількох програм державної підтримки для громадян.

Як він повідомив у своєму Telegram-каналі, відповідні рішення обговорили з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепрем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним.

Доплата для пенсіонерів

Міністерству соціальної політики доручено підготувати програму спеціальної доплати у квітні для пенсіонерів і громадян, які отримують соціальні виплати.

Передбачається, що щонайменше 13 млн українців отримають додаткову виплату у розмірі 1500 грн.

«Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна», — наголосив президент.

Кешбек за пальне

Міністерства економіки та енергетики України мають підготувати програму підтримки для тих людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне.

Зеленський доручив Свириденко найближчим часом опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців буде проіндексовано на 12,1%. Після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень.

За даними Мінсоцполітики, мінімальні пенсійні виплати зростуть:

для пенсіонерів віком 80 років і більше за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також пенсіонерів у віці від 65 років і більше, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно), мінімальний розмір пенсії зросте з 3758 грн до 4213 грн;

для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем — з 3613 грн до 4050 гривень;

для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем — з 3323 грн до 3725 грн, а для пенсіонерів з меншим страховим стажем — з 3038 грн до 3406 грн.

Зі свого боку голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв , що березнева індексація пенсій не вплине на значну частину пенсіонерів, зокрема тих, хто отримує мінімальну пенсію.

«Пенсія спочатку розраховується за стажем і заробітком. Якщо ця сума менша, держава доплачує до мінімального рівня. Індексація застосовується тільки до розрахованої суми власне пенсії, а не до доплати. У більшості випадків навіть після індексації розмір основної пенсії залишається нижчим за прожитковий мінімум. Тому уряд збільшує „тіло“ пенсії, але одночасно зменшує суму доплати до прожиткового мінімуму. І в результаті фактично людина отримує ту саму суму — пенсію в розмірі прожиткового мінімуму», — пояснював Гетманцев.

