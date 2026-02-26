Частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні схеми» — Гетманцев Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

З індексації фактично виключені ті українці, які отримують мінімальну пенсію

Березнева індексація пенсій передбачає підвищення виплат у межах від 100 до 2595 грн, однак вона не вплине на значну частину пенсіонерів, зокрема тих, хто отримує мінімальну пенсію.

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню «Телеграф»

Чому індексація не впливає на мінімальні пенсії

Згідно зі словами нардепа, основна проблема стосується механізму розрахунку, оскільки наразі закон забороняє виплачувати пенсію, нижчу за прожитковий мінімум.

Зазначається, що з індексації фактично виключені ті українці, які отримують мінімальну пенсію.

«Пенсія спочатку розраховується за стажем і заробітком. Якщо ця сума менша, держава доплачує до мінімального рівня. Індексація застосовується тільки до розрахованої суми власне пенсії, а не до доплати. У більшості випадків навіть після індексації розмір основної пенсії залишається нижчим за прожитковий мінімум. Тому уряд збільшує „тіло“ пенсії, але одночасно зменшує суму доплати до прожиткового мінімуму. І в результаті фактично людина отримує ту саму суму — пенсію в розмірі прожиткового мінімуму», — пояснив Гетманцев.

Як він зазначив, відповідні пенсії зростають не через індексацію, а тільки тоді, коли підвищується прожитковий мінімум.

«Вважаю цю схему абсурдною за своєю логікою, яку, на жаль, уряд роками практично не змінює», — заявив чиновник.

Можливі зміни пенсійної системи

Для розв’язання цієї проблеми голова профільного комітету бачить два шляхи:

запровадити базову соціальну частину пенсії на рівні фактичного прожиткового мінімуму;

змінювати правила індексації.

«Пенсія не може бути нижчою за рівень виживання», — наголосив нардеп, підкресливши необхідність перегляду всієї пенсійної формули.

Гетманцев заявив, що автоматична індексація, запроваджена у 2017 році, наразі не вирішує проблем через те, що доплати стали базовим елементом виплат для величезної кількості людей.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців буде проіндексовано на 12,1%. Після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень.

За даними Мінсоцполітики, мінімальні пенсійні виплати зростуть:

для пенсіонерів віком 80 років і більше за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також пенсіонерів у віці від 65 років і більше, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно), мінімальний розмір пенсії зросте з 3758 грн до 4213 грн;

для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем — з 3613 грн до 4050 гривень;

для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем — з 3323 грн до 3725 грн, а для пенсіонерів з меншим страховим стажем — з 3038 грн до 3406 грн.

