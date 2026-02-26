Барселона вводить один із найвищих туристичних податків у Європі Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Барселона підвищує податок для туристів через житлову кризу

У Барселоні підвищили туристичний податок, тепер він може сягати 15 євро за ніч із людини. Це один із найвищих показників у Європі.

Рішення ухвалили в межах заходів зі стримування туристичних потоків і фінансування доступного житла, повідомляє Reuters.

Нові ставки туристичного збору

Регіональний парламент Каталонії ухвалив закон, який передбачає подвоєння туристичного податку для тих, хто орендує житло короткостроково до максимуму 12,5 євро за ніч замість 6,25 євро.

Водночас у межах раніше оголошених планів влада має намір повністю заборонити короткострокову туристичну оренду житла до 2028 року.

Для гостей готелів із квітня максимальний туристичний збір становитиме від 10 до 15 євро за ніч залежно від категорії готелю. Наразі цей податок становить від 5 до 7,5 євро.

Місцева влада також може встановлювати додатковий муніципальний збір до 11,4 євро з людини за ніч. Наприклад, дводенне проживання пари у чотиризірковому готелі може подорожчати приблизно на 45,6 євро. Гості п’ятизіркових готелів можуть сплачувати до 15 євро за ніч, тоді як пасажири круїзних лайнерів і надалі платитимуть близько 6 євро.

Згідно із законом, близько чверті надходжень від туристичного збору планують спрямувати на подолання житлової кризи в місті.

Очікується, що ці кошти використають для підтримки програм доступного житла.

Реакція туристів і бізнесу

Частина туристів критично оцінила підвищення податку. Деякі відвідувачі вважають, що місто і так отримує значні доходи від туризму.

Водночас місцеві жителі висловлюють думку, що підвищення податку є обґрунтованим, хоча воно навряд чи повністю вирішить житлову проблему.

Представники готельного бізнесу побоюються, що зростання податкового навантаження може скоротити туристичний потік. Щороку Барселону відвідують близько 15,8 млн туристів, а місто входить до числа провідних світових центрів проведення міжнародних конференцій.

Туристичний податок у Європі

До підвищення ставок Барселона посідала 11-те місце у рейтингу європейських міст за розміром туристичного збору. Для порівняння, найвищий податок у Європі діє в Амстердамі — 18,45 євро на добу.

