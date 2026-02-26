10 свіжих вакансій для HR-фахівців в Україні
HR-ринок в Україні продовжує розвиватися. Завдяки роботі цих спеціалістів підвищується продуктивність співробітників, зменшується плинність кадрів і покращується корпоративна культура.
Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою вакансій для HR-спеціалістів у національних компаніях, виробничих підприємствах, міжнародному бізнесі та сфері EdTech.
Менеджер з компенсацій та пільг (бронювання) у «Біле Сухе» (Київ)
Мережа магазинів напоїв шукає в Києві фахівця з вищою економічною освітою та досвідом роботи від трьох років у компаніях із чисельністю персоналу понад 500 осіб.
Серед основних вимог: впевнене володіння Excel (зведені таблиці, формули, робота з великими масивами даних), досвід роботи в 1С 8.3, PowerPoint і Visio, а також досвід автоматизації процесів нарахування заробітної плати.
Заступник директора департаменту управління персоналом в «ЕКО-Маркет» (Київ)
Національна мережа супермаркетів шукає в Києві фахівця для координації роботи HR-департаменту.
У зоні відповідальності майбутнього працівника:
- координація роботи департаменту та контроль виконання ключових доручень керівника;
- повний цикл роботи з персоналом: пошук і підбір, адаптація нових співробітників, підтримка їхнього розвитку та мотивації;
- супровід організаційної структури: ініціювання змін, їх погодження та контроль впровадження;
- участь у формуванні та реалізації HR-стратегії компанії;
- організація внутрішнього документообігу.
Керівник HR-служби у «Хлібні інвестиції» (с. Нові Петрівці, Київська область)
Компанія шукає фахівця з досвідом роботи від трьох років на посаді HR Business Partner або керівника HR-відділу.
Серед вимог:
- знання основних HR-процесів;
- розвинені аналітичні навички;
- здатність аргументовано відстоювати свою позицію;
- навички прогнозування ризиків на основі даних.
Компанія пропонує службовий транспорт або компенсацію витрат на паливо чи оренду житла в разі релокації, а також можливості навчання та професійного розвитку.
Менеджер з персоналу у KNESS (Вінниця)
Міжнародна група компаній у сфері відновлюваної енергетики шукає менеджера з персоналу.
Передбачаються такі завдання на посаді:
- активний пошук та підбір персоналу;
- проведення інтерв’ю, оцінка кандидатів;
- залучення нових кандидатів в соцмережах;
- робота з наявною ERP-системою IT-Enterprise та CRM-системою CleverStaff;
- оформлення та ведення документів в Google Suite;
- співпраця з ВНЗ.
Пропонується, серед іншого: медичне страхування, цікаві проєкти в Україні та за кордоном тощо.
HR Director до Laba Group (Київ)
EdTech-компанія шукає керівника HR-напряму для українського ринку.
Основні умови:
- гібридний формат роботи;
- безлімітна відпустка після шести місяців роботи;
- компенсація витрат на навчання та спорт;
- доступ до освітніх програм компанії;
- програми підтримки ментального здоров’я.
Керівник відділу персоналу у «Салтівський м’ясокомбінат» (Київ)
Компанія SMK Group шукає керівника HR-напряму.
Серед вимог:
- досвід роботи від трьох років на посаді HRD або керівника відділу персоналу;
- досвід роботи у сфері дистрибуції або FMCG;
- досвід масового підбору персоналу;
- досвід управління HR-командою;
- готовність до відряджень.
Керівник відділу рекрутингу у «Япіко» (Харків або Київ)
Мережа ресторанів та служба швидкої доставки страв японської кухні (суші, роли, сети) керівника рекрутингу.
Майбутній фахівець відповідатиме за:
- управління командою рекрутингу та її розвиток;
- формування плану найму й забезпечення його виконання;
- вибудову та постійне вдосконалення рекрутингових процесів;
- розвиток і представлення бренду роботодавця (ярмарки вакансій, ВНЗ, профільні заходи).
Начальник відділу кадрів у Alviva Group (Полтава)
Міжнародна група компаній у сфері харчових технологій шукає начальника відділу кадрів.
На позицію розглядають кандидатів, які:
- мають досвід роботи на аналогічній посаді від 5 років;
- добре знають трудове законодавство України;
- працювали з великим штатом працівників (досвід у виробничих компаніях буде перевагою).
Рекрутер у «Аптека АНЦ» (Львів)
Аптечна мережа шукає рекрутера для підбору персоналу.
Основні обов’язки:
- проведення співбесід за готовим скриптом із можливістю додавати власні запитання;
- обробка відгуків і здійснення «холодного пошуку» кандидатів;
- активний headhunting у своєму регіоні (відрядження компенсуються);
- закриття в середньому близько 30 вакансій на місяць (маркувальники, фармацевти, завідувачі), у сезон навантаження може зростати.
HR-бізнес-партнер (ка) у Deloitte (Київ)
Одна з найбільших у світі міжнародних мереж компаній, що надає професійні послуги у сферах аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками та оподаткування шукає HR Business Partner.
На що звертає увагу роботодавець:
- досвід роботи в ролі HR Business Partner або HR Generalist;
- здатність впливати, консультувати та вибудовувати довірливі відносини з керівниками різних рівнів;
- вміння працювати з people insights і трансформувати їх у бізнес-орієнтовані рекомендації;
- володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate або вище.
У вакансії повідомляється про: можливість працювати у гібридному форматі або віддалено; 25 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки; додатковий вихідний на день народження; страхування життя, здоров’я та подорожей; курси англійської мови тощо.
