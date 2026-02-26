0 800 307 555
10 свіжих вакансій для HR-фахівців в Україні

Відкриті вакансії для HR-спеціалістів у великих компаніях
HR-ринок в Україні продовжує розвиватися. Завдяки роботі цих спеціалістів підвищується продуктивність співробітників, зменшується плинність кадрів і покращується корпоративна культура.
Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою вакансій для HR-спеціалістів у національних компаніях, виробничих підприємствах, міжнародному бізнесі та сфері EdTech.

Менеджер з компенсацій та пільг (бронювання) у «Біле Сухе» (Київ)

Мережа магазинів напоїв шукає в Києві фахівця з вищою економічною освітою та досвідом роботи від трьох років у компаніях із чисельністю персоналу понад 500 осіб.
Серед основних вимог: впевнене володіння Excel (зведені таблиці, формули, робота з великими масивами даних), досвід роботи в 1С 8.3, PowerPoint і Visio, а також досвід автоматизації процесів нарахування заробітної плати.
Відгукнутися

Заступник директора департаменту управління персоналом в «ЕКО-Маркет» (Київ)

Національна мережа супермаркетів шукає в Києві фахівця для координації роботи HR-департаменту.
У зоні відповідальності майбутнього працівника:
  • координація роботи департаменту та контроль виконання ключових доручень керівника;
  • повний цикл роботи з персоналом: пошук і підбір, адаптація нових співробітників, підтримка їхнього розвитку та мотивації;
  • супровід організаційної структури: ініціювання змін, їх погодження та контроль впровадження;
  • участь у формуванні та реалізації HR-стратегії компанії;
  • організація внутрішнього документообігу.
Відгукнутися

Керівник HR-служби у «Хлібні інвестиції» (с. Нові Петрівці, Київська область)

Компанія шукає фахівця з досвідом роботи від трьох років на посаді HR Business Partner або керівника HR-відділу.
Серед вимог:
  • знання основних HR-процесів;
  • розвинені аналітичні навички;
  • здатність аргументовано відстоювати свою позицію;
  • навички прогнозування ризиків на основі даних.
Компанія пропонує службовий транспорт або компенсацію витрат на паливо чи оренду житла в разі релокації, а також можливості навчання та професійного розвитку.
Відгукнутися

Менеджер з персоналу у KNESS (Вінниця)

Міжнародна група компаній у сфері відновлюваної енергетики шукає менеджера з персоналу.
Передбачаються такі завдання на посаді:
  • активний пошук та підбір персоналу;
  • проведення інтерв’ю, оцінка кандидатів;
  • залучення нових кандидатів в соцмережах;
  • робота з наявною ERP-системою IT-Enterprise та CRM-системою CleverStaff;
  • оформлення та ведення документів в Google Suite;
  • співпраця з ВНЗ.
Пропонується, серед іншого: медичне страхування, цікаві проєкти в Україні та за кордоном тощо.
Відгукнутися

HR Director до Laba Group (Київ)

EdTech-компанія шукає керівника HR-напряму для українського ринку.
Основні умови:
  • гібридний формат роботи;
  • безлімітна відпустка після шести місяців роботи;
  • компенсація витрат на навчання та спорт;
  • доступ до освітніх програм компанії;
  • програми підтримки ментального здоров’я.
Відгукнутися

Керівник відділу персоналу у «Салтівський м’ясокомбінат» (Київ)

Компанія SMK Group шукає керівника HR-напряму.
Серед вимог:
  • досвід роботи від трьох років на посаді HRD або керівника відділу персоналу;
  • досвід роботи у сфері дистрибуції або FMCG;
  • досвід масового підбору персоналу;
  • досвід управління HR-командою;
  • готовність до відряджень.
Відгукнутися

Керівник відділу рекрутингу у «Япіко» (Харків або Київ)

Мережа ресторанів та служба швидкої доставки страв японської кухні (суші, роли, сети) керівника рекрутингу.
Майбутній фахівець відповідатиме за:
  • управління командою рекрутингу та її розвиток;
  • формування плану найму й забезпечення його виконання;
  • вибудову та постійне вдосконалення рекрутингових процесів;
  • розвиток і представлення бренду роботодавця (ярмарки вакансій, ВНЗ, профільні заходи).
Відгукнутися

Начальник відділу кадрів у Alviva Group (Полтава)

Міжнародна група компаній у сфері харчових технологій шукає начальника відділу кадрів.
На позицію розглядають кандидатів, які:
  • мають досвід роботи на аналогічній посаді від 5 років;
  • добре знають трудове законодавство України;
  • працювали з великим штатом працівників (досвід у виробничих компаніях буде перевагою).
Відгукнутися

Рекрутер у «Аптека АНЦ» (Львів)

Аптечна мережа шукає рекрутера для підбору персоналу.
Основні обов’язки:
  • проведення співбесід за готовим скриптом із можливістю додавати власні запитання;
  • обробка відгуків і здійснення «холодного пошуку» кандидатів;
  • активний headhunting у своєму регіоні (відрядження компенсуються);
  • закриття в середньому близько 30 вакансій на місяць (маркувальники, фармацевти, завідувачі), у сезон навантаження може зростати.
Відгукнутися

HR-бізнес-партнер (ка) у Deloitte (Київ)

Одна з найбільших у світі міжнародних мереж компаній, що надає професійні послуги у сферах аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками та оподаткування шукає HR Business Partner.
На що звертає увагу роботодавець:
  • досвід роботи в ролі HR Business Partner або HR Generalist;
  • здатність впливати, консультувати та вибудовувати довірливі відносини з керівниками різних рівнів;
  • вміння працювати з people insights і трансформувати їх у бізнес-орієнтовані рекомендації;
  • володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate або вище.
У вакансії повідомляється про: можливість працювати у гібридному форматі або віддалено; 25 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки; додатковий вихідний на день народження; страхування життя, здоров’я та подорожей; курси англійської мови тощо.
Відгукнутися
Робота
