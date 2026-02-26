10 свіжих вакансій для HR-фахівців в Україні Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Відкриті вакансії для HR-спеціалістів у великих компаніях

HR-ринок в Україні продовжує розвиватися. Завдяки роботі цих спеціалістів підвищується продуктивність співробітників, зменшується плинність кадрів і покращується корпоративна культура.

Експерти порталу budni.robota.ua поділилися добіркою вакансій для HR-спеціалістів у національних компаніях, виробничих підприємствах, міжнародному бізнесі та сфері EdTech.

Менеджер з компенсацій та пільг (бронювання) у «Біле Сухе» (Київ)

Мережа магазинів напоїв шукає в Києві фахівця з вищою економічною освітою та досвідом роботи від трьох років у компаніях із чисельністю персоналу понад 500 осіб.

Серед основних вимог: впевнене володіння Excel (зведені таблиці, формули, робота з великими масивами даних), досвід роботи в 1С 8.3, PowerPoint і Visio, а також досвід автоматизації процесів нарахування заробітної плати.

Заступник директора департаменту управління персоналом в «ЕКО-Маркет» (Київ)

Національна мережа супермаркетів шукає в Києві фахівця для координації роботи HR-департаменту.

У зоні відповідальності майбутнього працівника:

координація роботи департаменту та контроль виконання ключових доручень керівника;

повний цикл роботи з персоналом: пошук і підбір, адаптація нових співробітників, підтримка їхнього розвитку та мотивації;

супровід організаційної структури: ініціювання змін, їх погодження та контроль впровадження;

участь у формуванні та реалізації HR-стратегії компанії;

організація внутрішнього документообігу.

Керівник HR-служби у «Хлібні інвестиції» (с. Нові Петрівці, Київська область)

Компанія шукає фахівця з досвідом роботи від трьох років на посаді HR Business Partner або керівника HR-відділу.

Серед вимог:

знання основних HR-процесів;

розвинені аналітичні навички;

здатність аргументовано відстоювати свою позицію;

навички прогнозування ризиків на основі даних.

Компанія пропонує службовий транспорт або компенсацію витрат на паливо чи оренду житла в разі релокації, а також можливості навчання та професійного розвитку.

Менеджер з персоналу у KNESS (Вінниця)

Міжнародна група компаній у сфері відновлюваної енергетики шукає менеджера з персоналу.

Передбачаються такі завдання на посаді:

активний пошук та підбір персоналу;

проведення інтерв’ю, оцінка кандидатів;

залучення нових кандидатів в соцмережах;

робота з наявною ERP-системою IT-Enterprise та CRM-системою CleverStaff;

оформлення та ведення документів в Google Suite;

співпраця з ВНЗ.

Пропонується, серед іншого: медичне страхування, цікаві проєкти в Україні та за кордоном тощо.

HR Director до Laba Group (Київ)

EdTech-компанія шукає керівника HR-напряму для українського ринку.

Основні умови:

гібридний формат роботи;

безлімітна відпустка після шести місяців роботи;

компенсація витрат на навчання та спорт;

доступ до освітніх програм компанії;

програми підтримки ментального здоров’я.

Керівник відділу персоналу у «Салтівський м’ясокомбінат» (Київ)

Компанія SMK Group шукає керівника HR-напряму.

Серед вимог:

досвід роботи від трьох років на посаді HRD або керівника відділу персоналу;

досвід роботи у сфері дистрибуції або FMCG;

досвід масового підбору персоналу;

досвід управління HR-командою;

готовність до відряджень.

Керівник відділу рекрутингу у «Япіко» (Харків або Київ)

Мережа ресторанів та служба швидкої доставки страв японської кухні (суші, роли, сети) керівника рекрутингу.

Майбутній фахівець відповідатиме за:

управління командою рекрутингу та її розвиток;

формування плану найму й забезпечення його виконання;

вибудову та постійне вдосконалення рекрутингових процесів;

розвиток і представлення бренду роботодавця (ярмарки вакансій, ВНЗ, профільні заходи).

Начальник відділу кадрів у Alviva Group (Полтава)

Міжнародна група компаній у сфері харчових технологій шукає начальника відділу кадрів.

На позицію розглядають кандидатів, які:

мають досвід роботи на аналогічній посаді від 5 років;

добре знають трудове законодавство України;

працювали з великим штатом працівників (досвід у виробничих компаніях буде перевагою).

Рекрутер у «Аптека АНЦ» (Львів)

Аптечна мережа шукає рекрутера для підбору персоналу.

Основні обов’язки:

проведення співбесід за готовим скриптом із можливістю додавати власні запитання;

обробка відгуків і здійснення «холодного пошуку» кандидатів;

активний headhunting у своєму регіоні (відрядження компенсуються);

закриття в середньому близько 30 вакансій на місяць (маркувальники, фармацевти, завідувачі), у сезон навантаження може зростати.

HR-бізнес-партнер (ка) у Deloitte (Київ)

Одна з найбільших у світі міжнародних мереж компаній, що надає професійні послуги у сферах аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками та оподаткування шукає HR Business Partner.

На що звертає увагу роботодавець:

досвід роботи в ролі HR Business Partner або HR Generalist;

здатність впливати, консультувати та вибудовувати довірливі відносини з керівниками різних рівнів;

вміння працювати з people insights і трансформувати їх у бізнес-орієнтовані рекомендації;

володіння англійською мовою на рівні Upper-Intermediate або вище.

У вакансії повідомляється про: можливість працювати у гібридному форматі або віддалено; 25 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки; додатковий вихідний на день народження; страхування життя, здоров’я та подорожей; курси англійської мови тощо.

