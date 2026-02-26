Кому надаватимуть пільги на комунальні послуги у 2026 році Сьогодні 13:35 — Особисті фінанси

Кому надаватимуть пільги на комунальні послуги у 2026 році

У 2026 році пільги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива отримають окремі категорії громадян.

Про це свідчить постанова уряду, яку напрацювало Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Передбачається, що пільги надаватимуться за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує рівень доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

Очікується, що такі зміни дозволять підтримати саме ті категорії, які найбільше цього потребують.

Хто матиме право на пільги

Згідно з проєктом постанови, з 1 січня 2026 року право на пільги матимуть:

звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або пенсіонерами;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, опікуни дітей загиблих;

дружини (чоловіки) померлих громадян, якщо та (той) не одружилися вдруге, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;

колишні неповнолітні, яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років, в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, колишнім малолітнім, яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок за ненадані або надані у неповному обсязі комунальні послуги. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Згідно з рішенням уряду, українці оплачуватимуть виключно ті комунальні послуги, які були фактично надані.

В Україні зростає кількість судових справ про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Постачальники активніше використовують судові механізми для повернення боргів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.