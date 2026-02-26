Онлайн-рахунок для юросіб: що пропонують банки на старті 2026 року Сьогодні 09:50 — Особисті фінанси

Онлайн-рахунок для ФОП

Чотири роки повномасштабної війни з росією стали справжнім викликом для української банківської системи та тестом на вміння швидко орієнтуватися на нагальні потреби клієнтів. Одним з актуальних запитів з боку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стала наявність можливості відкрити рахунок онлайн, без обов’язкових відвідин відділення банку. Деякі банки запропонували дійсно цікаві умови, які могли б зацікавити потенційних клієнтів.

Finance.ua проаналізували пропозиції, які діють на ринку банківських послуг на початку 2026 року. Ми виокремили декілька варіантів, що здаються найпривабливішими.

а́банк

Перш за все хочемо звернути вашу увагу на пропозицію від а́банк , який надає сервіс відкриття першого поточного рахунку (2600) юридичної особи як повністю у самостійному онлайн-форматі через клієнт-банк аБізнес, так і дистанційно з участю менеджера банку (включаючи попередні консультації, допомогу у формуванні пакета документів, обмін та підписання документів у електронному форматі). Всі необхідні наступні (додаткові) рахунки, як у національній, так і в іноземній валюті відкриваються самостійно клієнтами у клієнт-банку аБізнес (онлайн).

Відкриття та обслуговування всіх рахунків (як у національній, так і в іноземних валютах), а також видавання бізнес-картки керівнику — безкоштовні.

Вартість безготівкового поповнення — безкоштовно, внесення готівки (виторг, внесення статутного капіталу тощо) — 0,1% від суми, мінімум 10 грн.

Зняття готівки — до 30 тис. грн на місяць безкоштовно, далі — з комісією 0,75% від суми, що є досить непоганим варіантом для тих, кому це потрібно робити часто.

Дуже вигідні умови і в плані переказів на інші банки: їхня вартість становить лише 3 грн незалежно від суми.

На що хочеться звернути особливу увагу: банк нараховує відсоток на залишок коштів на рахунку у розмірі 9−12% річних. Послугу можна під’єднати в режимі індивідуального погодження з урахуванням рівня комплексного обслуговування юридичної особи (користування додатковими продуктами та сервісами, найчастіше — зарплатними виплатами) та мінімальної суми залишку (зазвичай, від 500 тис. грн — чим більша сума, тим більше ставка).

У «вартість» пакету РКО, який є безкоштовним, входить:

користування системою онлайн-банкінгу аБізнес, без обмежень за кількістю користувачів;

внутрішні платежі (між рахунками в межах банку) та зарплатні виплати;

відкриття/закриття додаткових рахунків у національній та іноземній валюті;

отримання бізнес-картки з прямим доступом до балансу основного рахунку та корпоративних карток представникам підприємства (з окремими рахунками), зарплатних карток працівникам;

валютообмінні операції без комісій, за фіксованим курсом;

отримання типових довідок;

закріплення персонального менеджера;

якісна дистанційна підтримка 24/7.

ПУМБ

ПУМБ пропонує для юросіб чотири різноманітних тарифних пакети: всеDigital бізнес, всеМінімум, всеОптимум та всеПреміум. Пакети відрізняються наповненням і вартістю обслуговування.

Пакет всеDigital бізнес відкривається повністю онлайн, потрібно лише мати встановлений на телефоні мобільний застосунок Дія з підключеним Дія.Підписом.Усі ці пакети можна відкрити безкоштовно. Крім того, для пакета всеDigital бізнес зараз діє акція: в разі відкриття рахунку до 12 квітня 2026 року плата за перші три місяці не береться. Поповнення рахунків безготівково — безкоштовно, а за поповнення готівкою у касі банку клієнт платить від 0,1 до 0,2% від суми поповнення залежно від пакета, мінімум 10 грн. Водночас зарахування готівки через термінали самообслуговування — без комісії. Комісія за зняття готівки — 1% від суми.

Обслуговування у ПУМБ — це також мінімальна комісія за конвертацію валюти, автоматичний продаж усього об’єму іноземної валюти, мобільний застосунок ПУМБ на корпоративний планшет або мобільний телефон.

Серед додаткових сервісів, які пропонує ПУМБ для клієнтів-ФОП, варто зазначити:

мікрокредитування;

оплата за QR-кодом;

віртуальна корпоративна картка;

валютні торги.

monobank

monobank почав масове відкриття рахунків для юросіб 2020 року. Розробники вирішили не заморочуватись із вигадуванням різних тарифних планів, а натомість зробили один для всіх, у якому майже все -безкоштовно.

Безготівкове поповнення рахунку-без комісії. Щодо поповнення готівкою, monobank співпрацює з мережею партнерів, через які є можливість вносити готівку без комісії:

а́банк;

Акордбанк;

Універсал Банк;

Укргазбанк;

Укрпошта.

Окрім того, є можливість цілодобового поповнення готівкою без комісії через мережі ПТКС Сiti24, Easypay та Укргазбанк , що дуже зручно і вигідно.

Також у monobank відсутня комісія на перекази на інші банки, і ті, кому доводиться це робити часто, зекономлять на оплаті послуг банку. Зняття готівки — зі стандартною комісією 0,9%.

Серед додаткових сервісів, які monobank пропонує для клієнтів-ФОП, варто зазначити:

інтернет-еквайринг, який дозволяє приймати платежі декількома способами;

організація послуги «Покупка частинами», що дає змогу клієнтам monobank купляти у ФОП товар на вигідних умовах;

сервіс для збирання донатів Base;

сервіс для власників кафе та ресторанів expirenza by mono;

вебкабінет для бухгалтера.

Підприємець налаштовує в застосунку доступ до своїх рахунків для бухгалтера, і той може підключатися через вебкабінет і отримувати всю потрібну інформацію для створення платежів (а також їхнє проведення, якщо ФОП надасть йому такі повноваження) і формування звітності. Відповідна довіреність оформлюється у застосунку без візиту до нотаріуса.

Банк Кредит Дніпро

Дистанційне відкриття рахунку пропонує своїм майбутнім клієнтам-юрособам також Банк Кредит Дніпро . Для цього необхідно заповнити заявку на сайті банку, де вказати дані про підприємство, що відкриватиме рахунок.

Для юросіб пропонується на вибір 3 тарифні пакети — «Малий», «Середній» та «Бізнес». Усі ці рахунки відкриваються безкоштовно, а щомісячна абонплата складає відповідно 249, 399 та 749 грн.

Безготівкове поповнення — без комісії, а за внесення на рахунок готівки банк просить 0,1%, мінімум 20 грн.

Видавання готівки в касі-від 1% до 1,2%, мінімум 100 грн, залежно від пакета послуг. Серед додаткових сервісів, що пропонує Банк Кредит Дніпро, варто відзначити:

безкоштовне та швидке відкриття валютних рахунків;

безкоштовні консультації щодо валютних договорів до їхнього укладання;

можливість подання документів у віддаленому режимі;

оперативне інформування про зміни у валютному законодавстві;

участь в аукціонах НБУ з купівлі-продажу валюти;

конвертація валюти на зовнішніх ринках;

зустрічна купівля-продаж валютних коштів між компаніями групи, що обслуговуються в банку.

Висновок

Як бачимо, варіанти для відкриття онлайн-рахунку ФОП є і їх достатня кількість. Головне-розібратися щодо своїх потреб та, як наслідок, обрати для себе найбільш релевантний варіант.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.