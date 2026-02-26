0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Онлайн-рахунок для юросіб: що пропонують банки на старті 2026 року

Особисті фінанси
22
Онлайн-рахунок для ФОП
Онлайн-рахунок для ФОП
Чотири роки повномасштабної війни з росією стали справжнім викликом для української банківської системи та тестом на вміння швидко орієнтуватися на нагальні потреби клієнтів. Одним з актуальних запитів з боку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стала наявність можливості відкрити рахунок онлайн, без обов’язкових відвідин відділення банку. Деякі банки запропонували дійсно цікаві умови, які могли б зацікавити потенційних клієнтів.
Finance.ua проаналізували пропозиції, які діють на ринку банківських послуг на початку 2026 року. Ми виокремили декілька варіантів, що здаються найпривабливішими.

а́банк

Онлайн-рахунок для юросіб: що пропонують банки на старті 2026 року
Перш за все хочемо звернути вашу увагу на пропозицію від а́банк, який надає сервіс відкриття першого поточного рахунку (2600) юридичної особи як повністю у самостійному онлайн-форматі через клієнт-банк аБізнес, так і дистанційно з участю менеджера банку (включаючи попередні консультації, допомогу у формуванні пакета документів, обмін та підписання документів у електронному форматі). Всі необхідні наступні (додаткові) рахунки, як у національній, так і в іноземній валюті відкриваються самостійно клієнтами у клієнт-банку аБізнес (онлайн).
Відкриття та обслуговування всіх рахунків (як у національній, так і в іноземних валютах), а також видавання бізнес-картки керівнику — безкоштовні.
Вартість безготівкового поповнення — безкоштовно, внесення готівки (виторг, внесення статутного капіталу тощо) — 0,1% від суми, мінімум 10 грн.
Зняття готівки — до 30 тис. грн на місяць безкоштовно, далі — з комісією 0,75% від суми, що є досить непоганим варіантом для тих, кому це потрібно робити часто.
Дуже вигідні умови і в плані переказів на інші банки: їхня вартість становить лише 3 грн незалежно від суми.
На що хочеться звернути особливу увагу: банк нараховує відсоток на залишок коштів на рахунку у розмірі 9−12% річних. Послугу можна під’єднати в режимі індивідуального погодження з урахуванням рівня комплексного обслуговування юридичної особи (користування додатковими продуктами та сервісами, найчастіше — зарплатними виплатами) та мінімальної суми залишку (зазвичай, від 500 тис. грн — чим більша сума, тим більше ставка).
У «вартість» пакету РКО, який є безкоштовним, входить:
  • користування системою онлайн-банкінгу аБізнес, без обмежень за кількістю користувачів;
  • внутрішні платежі (між рахунками в межах банку) та зарплатні виплати;
  • відкриття/закриття додаткових рахунків у національній та іноземній валюті;
  • отримання бізнес-картки з прямим доступом до балансу основного рахунку та корпоративних карток представникам підприємства (з окремими рахунками), зарплатних карток працівникам;
  • валютообмінні операції без комісій, за фіксованим курсом;
  • отримання типових довідок;
  • закріплення персонального менеджера;
  • якісна дистанційна підтримка 24/7.

ПУМБ

ПУМБ пропонує для юросіб чотири різноманітних тарифних пакети: всеDigital бізнес, всеМінімум, всеОптимум та всеПреміум. Пакети відрізняються наповненням і вартістю обслуговування.
Пакет всеDigital бізнес відкривається повністю онлайн, потрібно лише мати встановлений на телефоні мобільний застосунок Дія з підключеним Дія.Підписом.Усі ці пакети можна відкрити безкоштовно. Крім того, для пакета всеDigital бізнес зараз діє акція: в разі відкриття рахунку до 12 квітня 2026 року плата за перші три місяці не береться. Поповнення рахунків безготівково — безкоштовно, а за поповнення готівкою у касі банку клієнт платить від 0,1 до 0,2% від суми поповнення залежно від пакета, мінімум 10 грн. Водночас зарахування готівки через термінали самообслуговування — без комісії. Комісія за зняття готівки — 1% від суми.
Обслуговування у ПУМБ — це також мінімальна комісія за конвертацію валюти, автоматичний продаж усього об’єму іноземної валюти, мобільний застосунок ПУМБ на корпоративний планшет або мобільний телефон.
Серед додаткових сервісів, які пропонує ПУМБ для клієнтів-ФОП, варто зазначити:
  • мікрокредитування;
  • оплата за QR-кодом;
  • віртуальна корпоративна картка;
  • валютні торги.

monobank

monobank почав масове відкриття рахунків для юросіб 2020 року. Розробники вирішили не заморочуватись із вигадуванням різних тарифних планів, а натомість зробили один для всіх, у якому майже все -безкоштовно.
Безготівкове поповнення рахунку-без комісії. Щодо поповнення готівкою, monobank співпрацює з мережею партнерів, через які є можливість вносити готівку без комісії:
  • а́банк;
  • Акордбанк;
  • Універсал Банк;
  • Укргазбанк;
  • Укрпошта.
Окрім того, є можливість цілодобового поповнення готівкою без комісії через мережі ПТКС Сiti24, Easypay та Укргазбанк, що дуже зручно і вигідно.
Також у monobank відсутня комісія на перекази на інші банки, і ті, кому доводиться це робити часто, зекономлять на оплаті послуг банку. Зняття готівки — зі стандартною комісією 0,9%.
Серед додаткових сервісів, які monobank пропонує для клієнтів-ФОП, варто зазначити:
  • інтернет-еквайринг, який дозволяє приймати платежі декількома способами;
  • організація послуги «Покупка частинами», що дає змогу клієнтам monobank купляти у ФОП товар на вигідних умовах;
  • сервіс для збирання донатів Base;
  • сервіс для власників кафе та ресторанів expirenza by mono;
  • вебкабінет для бухгалтера.
Підприємець налаштовує в застосунку доступ до своїх рахунків для бухгалтера, і той може підключатися через вебкабінет і отримувати всю потрібну інформацію для створення платежів (а також їхнє проведення, якщо ФОП надасть йому такі повноваження) і формування звітності. Відповідна довіреність оформлюється у застосунку без візиту до нотаріуса.

Банк Кредит Дніпро

Дистанційне відкриття рахунку пропонує своїм майбутнім клієнтам-юрособам також Банк Кредит Дніпро. Для цього необхідно заповнити заявку на сайті банку, де вказати дані про підприємство, що відкриватиме рахунок.
Для юросіб пропонується на вибір 3 тарифні пакети — «Малий», «Середній» та «Бізнес». Усі ці рахунки відкриваються безкоштовно, а щомісячна абонплата складає відповідно 249, 399 та 749 грн.
Безготівкове поповнення — без комісії, а за внесення на рахунок готівки банк просить 0,1%, мінімум 20 грн.
Видавання готівки в касі-від 1% до 1,2%, мінімум 100 грн, залежно від пакета послуг. Серед додаткових сервісів, що пропонує Банк Кредит Дніпро, варто відзначити:
  • безкоштовне та швидке відкриття валютних рахунків;
  • безкоштовні консультації щодо валютних договорів до їхнього укладання;
  • можливість подання документів у віддаленому режимі;
  • оперативне інформування про зміни у валютному законодавстві;
  • участь в аукціонах НБУ з купівлі-продажу валюти;
  • конвертація валюти на зовнішніх ринках;
  • зустрічна купівля-продаж валютних коштів між компаніями групи, що обслуговуються в банку.

Висновок

Як бачимо, варіанти для відкриття онлайн-рахунку ФОП є і їх достатня кількість. Головне-розібратися щодо своїх потреб та, як наслідок, обрати для себе найбільш релевантний варіант.
За матеріалами:
Finance.ua
Онлайн-банкінгФОПБанківські рахунки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems