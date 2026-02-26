Чеський бізнес попереджає про наслідки відтоку українців Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Економічне зростання Чехії в останні три роки значною мірою пов’язане з працевлаштуванням біженців

Чеське суспільство потребує українських працівників у різних сферах від економіки до системи охорони здоров’я та соціальних послуг, а бюджет країни отримує значні надходження від праці українців. Станом на лютий 2026 року у Чехії працюють близько 170 тисяч українців.

Про це пише Radio Prague International.

Лідер партії SPD і голова Палати депутатів Томіо Окамура заявляє, що два з трьох головних пунктів, які його політична сила просуває в межах урядової коаліції, стосуються українців або України. Йдеться, зокрема, про значне посилення вимог до умов тимчасового захисту для біженців із України та припинення чеської військової допомоги Україні.

Водночас аргументи політика, озвучені в подкасті інтернет-видання iDnes. cz «Rozstřel», піддають критиці експерти та представники бізнесу.

Зокрема, Окамура не погодився із заявою міністра праці Алеша Юхелки про те, що чеський ринок праці не може обійтися без українських працівників. Політик стверджував, що чотири роки тому, до прибуття значної кількості біженців із України, чеський ринок праці не мав проблем. На його думку, прихід українців у деяких галузях нібито спричинив зниження зарплат чеських громадян.

Пропозиції щодо посилення умов тимчасового захисту

Окамура заявив, що коаліція готує законопроєкт, який передбачає суттєве посилення умов тимчасового захисту для українців. За його словами, повністю скасувати тимчасовий захист неможливо через директиву ЄС.

На його думку, завершення війни автоматично призвело б до припинення тимчасового захисту, після чого українці мали б повернутися додому або оформлювати стандартні дозволи на довгострокове перебування. Паралельно коаліція планує посилити законодавство щодо перебування іноземців.

Політик також заявив, що частина громадян висловлює занепокоєння через велику кількість українців у країні. За його словами, мешканці Праги скаржаться на те, що в торговельних центрах та інших громадських місцях часто чують українську або російську мову і «почуваються не як удома».

Окамура також зазначив, що міністри від SPD голосували проти нового етапу надання спеціальних дозволів на довгострокове перебування для українців із тимчасовим захистом. Водночас інші члени уряду підтримали це рішення, тому програму було продовжено на тих самих умовах, що й минулого року.

Внески українців до бюджету Чехії

Зі свого боку директор Організації допомоги біженцям Мартін Розумек наголосив, що чеське суспільство потребує українських працівників у різних сферах від економіки до системи охорони здоров’я та соціальних послуг.

Він зазначив, що в Чехії українські біженці фактично опинилися поза системою державної соціальної підтримки, тоді як бюджет отримує значні надходження від їхньої праці.

За оцінками Розумека, інтеграція українських біженців є успішною: більшість людей працездатного віку працює, а соціальну допомогу отримують близько 20%. Це переважно літні або хворі люди.

Він також наголосив, що податкові та соціальні внески українців забезпечують значні доходи бюджету, яких достатньо для фінансування виплат безробітним та людям з інвалідністю.

«У нас є повно людей із інвалідністю чи хворих на рак, які не отримують ніякої допомоги на догляд за ними. Залучення їх до чеської системи соціальної підтримки допомогло б. Адже українські біженці приносять до бюджету стільки, що з того можна оплатити всіх чеських безробітних та інвалідів. Я думаю, що ми б могли за ці гроші піклуватися і про ті тисячі старих і хворих українців», — наголошує Мартін Розумек.

Подібної позиції дотримується соціолог компанії PAQ Research Даніел Прокоп. За його словами, економічне зростання Чехії в останні три роки значною мірою пов’язане з працевлаштуванням біженців, приблизно 170 тисяч із яких працюють.

За оцінкою дослідника, ці працівники забезпечують суттєву підтримку чеській економіці.

«Ми не усвідомлюємо, що ті 170 тисяч робочих місць є величезною допомогою всій економіці», — наголошує він.

Будівництво залежить від українських працівників

Однією з галузей, де нестача працівників відчувається найбільше, є будівництво. Українці працювали там і до початку повномасштабної війни росії проти України.

За даними Союзу підприємців у будівництві, нині в галузі працює близько 415 тисяч осіб, із яких приблизно 40 тисяч — громадяни України. Вони обіймають різні посади від робітничих до кваліфікованих.

За оцінками організації, протягом найближчих п’яти років нестача працівників у галузі може зрости до 75 тисяч осіб.

Президент союзу Їржі Ноуза зазначив, що без українських працівників ситуація була б значно складнішою. За його словами, чеські громадяни не виявляють значного інтересу до будівельних професій, а можливий відтік українців мав би негативні наслідки для галузі. Без українських працівників частина будівельних проєктів могла б зупинитися.

Це стосується й інших галузей економіки. Кілька опитаних агентством аналітиків у галузі сільського господарства майже дослівно сказали одну й ту саму річ: для багатьох сільськогосподарських підприємств українці стали, по суті, незамінною робочою силою, і без них ці підприємства вже не можуть уявити своєї роботи.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни. Діяльність українських підприємців має відчутний вплив на розвиток польської економіки та макроекономічні показники країни.

