На 250 млн дол. більше: українські біженці дають бюджету в Чехії більше, ніж на них витрачають — Finance.ua

На 250 млн дол. більше: українські біженці дають бюджету в Чехії більше, ніж на них витрачають Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

На 250 млн дол. більше: українські біженці дають бюджету в Чехії більше, ніж на них витрачають

Близько 70% українських шукачів притулку працездатного віку в Чехії працевлаштовані та приносять економічну вигоду чеській державі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Чеській Республіці Василь Зварич.

За даними Посольства, на території Чеської Республіки налічується майже 370 тисяч громадян України, які користуються статусом тимчасового захисту, який надається після лютого 2022 року.

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«З них працездатного населення віком від 18 до 65 років майже 280 тисяч. І дуже важливо, що 70% з них офіційно працевлаштовані», — зазначив він, додавши, що це великий показник порівняно з іншими сусідніми з Чехією країнами Європи.

Це також величезна «додана вартість» і для бюджету Чеської Республіки, тому що офіційне працевлаштування пов’язане зі сплатою податків, страхових внесків тощо, і це наповнює бюджет Чехії, підкреслив посол.

Офіційна статистика уряду Чехії

Лише за минулий рік сума від сплати податків українцями в Чехії на 250 мільйонів доларів перевищила обсяг соціальних виплат українцям, які користуються статусом тимчасового захисту.

За перший квартал цього року «прибуток» уже сягнув 130 мільйонів доларів, тож за результатами року показник перевищить торішній.

Посол заначає, що українці працюють у лікарнях, школах — там, де дуже не вистачає кваліфікованого персоналу.

Українці, за словами дипломата, не приїхали в Чехію сидіти, склавши руки, і чекати на соціальну допомогу.

«Українці працьовиті і талановиті, і свій талант, свою працю вони також використовують для допомоги і підтримки різних сфер життєдіяльності чеського суспільства», — підкреслив він.

Нагадаємо, уряд Чехії має намір впроваджувати більш жорстку політику щодо шукачів притулку та іноземних громадян, які проживають у країні. Це питання буде винесено на обговорення в парламенті вже у квітні 2025 року.

Чеська влада оголосила про реформу міграційної політики країни, яка передбачає значні зміни, спрямовані на посилення нагляду за іноземними громадянами та прискорення процесів депортації.

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