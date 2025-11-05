Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підтвердження трудового стажу Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підтвердження трудового стажу

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 13705-д «Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ щодо підтвердження страхового стажу».

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

Повідомлення про відсутність даних у реєстрах

Згідно з документом, якщо в державних інформаційних системах немає відомостей, потрібних для призначення або перерахунку пенсії, територіальний орган Пенсійного фонду зобов’язаний повідомити особу про це.

Включення до стажу періодів без сплати внесків

Законопроєкт передбачає, що до страхового стажу можна буде зараховувати періоди роботи, за які не були сплачені страхові внески. Це можливо лише у разі, якщо роботодавець має заборгованість зі сплати внесків і подав звітність із нарахування внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Підтвердження стажу роботи

Основним документом для підтвердження стажу роботи за періоди до впровадження персоніфікованого обліку залишається трудова книжка.

Якщо трудова книжка відсутня або в ній немає відповідних записів, стаж можна підтвердити іншими документами, виданими за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Якщо ж документи про стаж роботи не збереглися, підтвердження стажу здійснюватиметься в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України або через суд.

Читайте також Чи враховується до страхового стажу догляд за дитиною з інвалідністю

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що військовослужбовці ЗСУ мають право на військову пенсію за вислугу 25 і більше років. Розмір такої пенсії залежить, зокрема, від стажу військової служби, при обчисленні якого враховується участь захисника у бойових діях.

Для того, щоб мати право на отримання пенсії за віком, необхідно мати відповідну кількість років страхового стажу. Наразі, тобто у 2025 році, право на пенсію за віком мають особи, яким виповнилося:

60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки — за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років — за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Finance.ua раніше пояснював , чи може людина розраховувати на пенсію, не маючи страхового стажу. Та чи можна щось вирішити з нестачею стажу.

