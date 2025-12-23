Як зросла вартість новорічного столу за останні 7 років Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Як зросла вартість новорічного столу за останні 7 років

Українці вже готуються зустрічати Новий рік 2026 за святковим столом. Водночас питання витрат у святковий період залишається одним із найчутливіших, адже за останні роки ціни на продукти суттєво зросли.

Щоб оцінити, як змінювалася вартість новорічного столу, журналісти проаналізовали дані Інституту аграрної економіки, який щороку розраховує ціну новорічного меню для сім’ї з чотирьох осіб, використовуючи незмінний стандартний набір продуктів. Це дозволяє об’єктивно порівнювати витрати у динаміці.

Які продукти входять до розрахунку

До стандартного переліку новорічного меню входять:

салат Олів’є;

оселедець під шубою;

фруктова нарізка;

твердий сир;

м’ясні продукти (ковбаси, запечена свинина та курка);

батон білого хліба;

вершкове масло;

безалкогольні напої;

цукерки;

овочі;

набір міцних напоїв.

Як зростала ціна новорічного столу

Аналіз охоплює період з 2019 до 2026 року. Вартість святкового меню змінювалася так:

2019 рік — 1 535 грн;

2020 рік — 1 620 грн;

2021 рік — 1 706 грн;

2022 рік — 1 845 грн;

2023 рік — 2 655 грн;

2024 рік — 2 879 грн;

2025 рік — 3 594 грн;

2026 рік — 3 980 грн.

Порівняння за сім років

За цей період вартість новорічного столу зросла більш ніж удвічі. Якщо у 2019 році сім’я з чотирьох осіб могла накрити святковий стіл за 1 535 грн, то у 2026 році за той самий набір продуктів доведеться заплатити вже 3 980 грн.

Читайте також: Варіанти та вартість святкування Різдва та Нового року

Найвідчутніше подорожчали м’ясні продукти, ковбаси та сири. Водночас ціни на овочі та фрукти зростали повільніше, а за окремими позиціями демонстрували коливання. Загалом підвищення вартості новорічного меню відображає інфляційні процеси, зміну цін на продукти харчування та вплив економічних чинників, зокрема війни.

Отже, новорічний стіл 2026 року обійдеться українській родині у 3 980 грн — це майже у 2,6 раза більше, ніж у 2019 році. Попри сталість святкових традицій, витрати на їхнє збереження з кожним роком зростають, змінюючи підхід родин до планування святкового бюджету.

Раніше ми ділилися детальними розрахунками щодо того, у скільки обійдуться продукти до новорічного столу.

Факти За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.