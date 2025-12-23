«Закінчення» дії SIM-карти: українців попередили про шахрайські повідомлення
Українців попереджають про нову шахрайську схему, пов’язану з мобільним зв’язком. Зловмисники масово розсилають повідомлення про нібито завершення терміну дії SIM-карт, маскуючись під офіційні акаунти мобільних операторів у месенджерах.
Про це повідомили фахівці Безоплатної правничої допомоги.
Як працює шахрайська схема
- Шахраї створюють фейкові акаунти в Telegram, які зовні нагадують сторінки мобільних операторів.
- Вони надсилають користувачам повідомлення із попередженням про «закінчення терміну дії номера» та пропонують терміново замінити SIM-картку.
- Для цього у повідомленнях містяться посилання або пропонується скористатися чат-ботом.
- Насправді ж мета таких дій — отримати доступ до персональних даних користувачів і заволодіти коштами з їхніх рахунків.
Чому такі повідомлення небезпечні
Перехід за шахрайськими посиланнями або взаємодія з фейковими чат-ботами може призвести до втрати контролю над номером телефону.
У результаті зловмисники отримують доступ до фінансової інформації, зокрема до банківських рахунків і сервісів, прив’язаних до номера.
Як убезпечити себе
Фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:
- не переходити за посиланнями з повідомлень про завершення дії SIM-карти;
- перевіряти будь-яку інформацію лише через офіційні канали мобільного оператора — сайт, застосунок або гарячу лінію;
- не довіряти повідомленням у месенджерах, адже мобільні оператори не надсилають подібних сповіщень через Telegram;
- остерігатися фейкових чат-ботів і користуватися ними лише через офіційні ресурси операторів.
Захист фінансового номера
Окрему увагу радять приділити захисту фінансового номера телефону — саме на нього надходять коди підтвердження операцій, банківські паролі та інформація про баланс коштів.
Щоб зменшити ризики, користувачам рекомендують прив’язати фінансовий номер до паспортних даних або перейти на контрактне обслуговування у мобільного оператора.
Нагадаємо, раніше ми ділилися порадами, як не натрапити на шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу.
