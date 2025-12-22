0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки днів треба працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у різних країнах (інфографіка)

Особисті фінанси
79
Скільки днів треба працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у різних країнах (інфографіка)
Скільки днів треба працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у різних країнах (інфографіка), macuser.ua
Не так давно Apple представила нову лінійку iPhone, яка вже надійшла у продаж у всьому світі. Втім, доступність смартфонів суттєво відрізняється залежно від країни та рівня доходів населення.
Щоб оцінити реальну «ціну» флагманського смартфона для споживачів у різних державах, агентство SaaS-дизайну Tenscope провело дослідження, взявши за орієнтир iPhone 17 Pro з обсягом пам’яті 256 ГБ.

Методологія дослідження

Так званий індекс доступності iPhone показує, скільки повних робочих днів (за умови 8-годинного робочого дня) має відпрацювати середньостатистична людина, щоб придбати смартфон. У дослідженні проаналізували дані з 33 країн.

Де найбільш і найменш доступні новинки від Apple

Результати демонструють значний розрив у доступності технологій.
  • Найменше часу на купівлю iPhone потрібно мешканцям Люксембургу — близько 3 робочих днів.
  • Водночас в Індії на придбання такого ж смартфона знадобиться приблизно 160 робочих днів.
Таким чином, працівнику в Індії доведеться працювати у 51 раз довше, ніж жителю Люксембургу, щоб дозволити собі iPhone 17 Pro.
У Сполучених Штатах середньостатистичній людині потрібно трохи менше ніж 4 робочі дні для купівлі новенького смартфона Apple.
Середній показник по всіх досліджених країнах становить близько 26 робочих днів.
Скільки днів треба працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у різних країнах (інфографіка)

А що в Україні?

Україна до рейтингу Tenscope не потрапила, але якщо рахувати середній показник зарплати 26 499 грн (а це дані Держстату за липень 2025 року), на базовий iPhone 17 Pro за ціною США знадобиться близько 50 днів роботи.

Довгі робочі тижні — не гарантія доступності

Дослідження також звертає увагу на країни з тривалим робочим тижнем. Зокрема, працівники в Індії та на Філіппінах мають одні з найдовших робочих тижнів, однак навіть за таких умов їм потрібно відповідно близько 160 та 101 робочого дня, щоб накопичити на смартфон.
Це підкреслює, що ключовим чинником доступності технологій залишається не лише тривалість роботи, а передусім рівень доходів.
Раніше ми повідомляли, що Apple цього року показує сильні продажі нових моделей, але iPhone Air виявився провальним на ринку перепродажу. Уже через десять тижнів після старту продажів деякі версії цього смартфона втратили майже половину своєї початкової ціни.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems