Скільки днів треба працювати, щоб заробити на iPhone 17 Pro у різних країнах (інфографіка), macuser.ua

Не так давно Apple представила нову лінійку iPhone, яка вже надійшла у продаж у всьому світі. Втім, доступність смартфонів суттєво відрізняється залежно від країни та рівня доходів населення.

Щоб оцінити реальну «ціну» флагманського смартфона для споживачів у різних державах, агентство SaaS-дизайну Tenscope провело дослідження , взявши за орієнтир iPhone 17 Pro з обсягом пам’яті 256 ГБ.

Методологія дослідження

Так званий індекс доступності iPhone показує, скільки повних робочих днів (за умови 8-годинного робочого дня) має відпрацювати середньостатистична людина, щоб придбати смартфон. У дослідженні проаналізували дані з 33 країн.

Де найбільш і найменш доступні новинки від Apple

Результати демонструють значний розрив у доступності технологій.

Найменше часу на купівлю iPhone потрібно мешканцям Люксембургу — близько 3 робочих днів.

— Водночас в Індії на придбання такого ж смартфона знадобиться приблизно 160 робочих днів.

Таким чином, працівнику в Індії доведеться працювати у 51 раз довше, ніж жителю Люксембургу, щоб дозволити собі iPhone 17 Pro.

У Сполучених Штатах середньостатистичній людині потрібно трохи менше ніж 4 робочі дні для купівлі новенького смартфона Apple.

Середній показник по всіх досліджених країнах становить близько 26 робочих днів.

А що в Україні?

Україна до рейтингу Tenscope не потрапила, але якщо рахувати середній показник зарплати 26 499 грн (а це дані Держстату за липень 2025 року), на базовий iPhone 17 Pro за ціною США знадобиться близько 50 днів роботи.

Довгі робочі тижні — не гарантія доступності

Дослідження також звертає увагу на країни з тривалим робочим тижнем. Зокрема, працівники в Індії та на Філіппінах мають одні з найдовших робочих тижнів, однак навіть за таких умов їм потрібно відповідно близько 160 та 101 робочого дня, щоб накопичити на смартфон.

Це підкреслює, що ключовим чинником доступності технологій залишається не лише тривалість роботи, а передусім рівень доходів.

iPhone Air виявився провальним на ринку перепродажу. Уже через десять тижнів після старту продажів деякі версії цього смартфона втратили майже половину своєї початкової ціни. Раніше ми повідомляли , що Apple цього року показує сильні продажі нових моделей, алеУже через десять тижнів після старту продажів деякі версії цього смартфона втратили майже половину своєї початкової ціни.

