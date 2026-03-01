Що зміниться для українців з 1 березня Сьогодні 10:17 — Особисті фінанси

Що зміниться для українців з 1 березня, Фото: freepik

Початок весни принесе українцям низку важливих змін, які стосуються індексації пенсій, нових правил «Національного кешбеку», виплат сім’ям загиблих військових, перегляду тарифів мобільного зв’язку тощо.

Finance.ua розповідає, які зміни чекають українців з 1 березня.

Індексація пенсій

З 1 березня більшості пенсіонерів виплати проіндексують на 12,1%. Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.

Перерахунок відбудеться автоматично та охопить більшість основних видів пенсій, зокрема:

пенсії за віком;

військові пенсії;

пенсії по інвалідності;

пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

спеціальні пенсії колишніх працівників органів місцевого самоврядування;

пенсії державних службовців;

пенсії наукових працівників.

Також буде проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. Крім того, індексація стосуватиметься страхових виплат громадянам, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень. Як уточнили в Міністерстві соціальної політики, після перерахунку

Водночас для трьох категорій пенсії залишаться незмінними . Це стосується:

пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;

тих, кому виплачують максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн;

отримувачів спецпенсій (прокурори та судді у відставці).

Національний кешбек працюватиме по-новому

Кабмін оновив умови програми «Національний кешбек». До 28 лютого 2026 року діяла єдина ставка — 10% на все. Із 1 березня запрацює нова диференційована система від 5% до 15%.

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару.

15% кешбеку — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%:

непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;

окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

5% — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%:

хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;

овочі, фрукти, риба, консерви;

солодощі, снеки, напої, соуси;

ліки та товари для саду.

Зростуть виплати сім’ям загиблих військових

З 1 березня 2026 року в Україні зросте розмір адресної допомоги для родин захисників і захисниць, які загинули або зникли безвісти під час захисту України від російської агресії.

Мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї з числа батьків, дружини або чоловіка загиблих захисників і захисниць, а також на одну дитину загиблого військовослужбовця, якій замість пенсії призначено державну соціальну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на особу. Наразі мінімальний розмір такої виплати складає 7 800 грн.

Для сімей, у яких допомога призначена на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці (крім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка), мінімальний розмір виплати зросте до 10 020 грн на кожного члена сім’ї замість чинних 6 100 грн.

Що буде з доларом на початку весни

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов заявив , початок весни може стати чутливим періодом для валютного ринку України. Водночас підстав для втрати контролю над курсом наразі немає.

За базовим сценарієм, на початку весни, а саме у березні, валютний ринок залишатиметься напруженим, але контрольованим.

42,8−43,8 грн. За оцінками експерта, курс долара США коливатиметься в межах

Ризик короткострокових коливань зберігається, однак передумов для різкого та неконтрольованого ослаблення гривні наразі немає.

Деякі банкноти вилучать з обігу

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років припинять бути засобом платежу та будуть остаточно вилучені з готівкового обігу.

Після цієї дати ними не можна буде розраховуватися готівкою. Торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та інші фінансові установи не прийматимуть такі банкноти для здійснення платежів.

Вартість пального

За словами аналітика консалтингової компанії Нафторинок Олександра Сіренка, світові ціни на нафту протягом лютого зросли майже на 10%, і саме цей фактор визначатиме ситуацію на українських АЗС у березні 2026 року.

Здорожчання нафти напряму впливає на імпорт пального, адже Україна майже повністю закуповує нафтопродукти в Європі за світовими котируваннями.

«За місяць нафта додала майже 10%. Це не означає, що бензин чи дизель автоматично подорожчають на ті ж 10%, адже в літрі пального є податкова складова. Але передумови для зростання є», — пояснив Сіренко.

За його прогнозом, у березні можливе зростання цін на бензин і дизель у межах ще близько 1 грн за літр. Водночас ситуація залишається залежною від подальшої динаміки котирувань нафти та валютного курсу.

Зміни для українців у Польщі

Медична допомога

З 5 березня 2026 року безоплатний доступ до медицини в Польщі збережеться лише для окремих категорій біженців. Для більшості українців зі статусом UKR медичні послуги надаватимуться за умови сплати внесків на медичне страхування.

Право на безкоштовні медичні послуги без додаткових умов матимуть такі категорії громадян України:

повнолітні громадяни України, які постраждали від катувань або зґвалтування;

діти та підлітки;

вагітні жінки;

жінки після пологів;

особи з довідкою про проживання в колективному закладі розміщення.

Частину безоплатних медичних послуг для українців буде скасовано. Зокрема, йдеться про лікування безпліддя та операції з видалення катаракти.

Нові правила легалізації перебування українців

Також президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон , який змінює умови підтримки біженців з України. Тепер замість окремого спеціального режиму допомоги всі інструменти інтегрують до загального Закону про надання захисту іноземцям. Документ набирає чинності 5 березня 2026 року.

Відповідно до нових положень, легальність перебування осіб, які виїхали з України через війну, а також громадян України, документи яких продовжували у зв’язку з конфліктом, зберігається. Вони зможуть подати заяву на отримання легального статусу перебування до 4 березня 2027 року.

Однією з ключових змін є запровадження обов’язку подати заяву на отримання номера PESEL UKR протягом 30 днів із моменту в’їзду до Польщі. У разі неподання заяви в цей строк тимчасовий захист припинятиметься, що трактуватиметься як відмова від цієї форми підтримки.

Кому із пенсіонерів у Польщі можуть «урізати» виплати

Із початку березня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові ліміти додаткового доходу для осіб, які отримують дострокові пенсії або пенсії по інвалідності.

Підвищення порогів означає ширші можливості для підробітку, однак перевищення встановлених меж може призвести до суттєвого зменшення виплат або їх тимчасового припинення.

Відповідно, з 1 березня 2026 року діятимуть такі межі:

понад 6 438,50 злотих брутто (70% середньої зарплати) — пенсія буде зменшена;

брутто (70% середньої зарплати) — пенсія буде зменшена; понад 11 957,20 злотих (130%) — виплати можуть бути тимчасово призупинені.

Якщо дохід перевищує нижній поріг, але не досягає верхнього, пенсію зменшать на суму перевищення.Водночас діє обмеження: скорочення не може перевищувати 989,41 злотих для пенсій за віком та у разі повної непрацездатності.

Ліміти не застосовуються до осіб, які досягли загального пенсійного віку:

60 років — для жінок;

65 років — для чоловіків.

Вони можуть отримувати додатковий дохід без жодних обмежень.

Підвищення тарифів мобільних операторів

На 1 березня запланована наступна хвиля підвищення тарифних планів Київстар. Зміни відбудуться в архівних тарифних планах:

Смачний;

Київстар Комфорт 2018;

LOVE UA Базовий;

LOVE UA Свобода/Свобода 2022;

Безлім Соцмережі;

Без меж lite;

Твій Улюблений.

Вартість пакета послуг буде підвищено на 50−90 грн. Відповідно, буде збільшено кількість Гб для роумінгу в межах послуги Roam Like At Home.

Також від 1 березня збільшиться вартість окремих послуг.

Від 5 березня 2026 року Vodafone підвищить вартість пакетів послуг у таких тарифних планах:

Joice: 260 — 330 грн/4 тижні

Joice Start 2023: 260 грн — 330 грн/4 тижні

SuperNet Start+: 260 грн — 330 грн/місяць

Joice Start: 270 грн — 340 грн/4 тижні

Joice Start Special: 270 грн — 340 грн/4 тижні

Turbo: 270 грн — 340 грн/місяць

Joice PRO: 330 грн — 400 грн/4 тижні

Joice PRO 2023: 320 грн — 390 грн/4 тижні

SuperNet Pro: 340 грн — 400 грн/місяць

Joice MAX 2023: 390 грн — 450 грн/4 тижні

Joice MAX: 450 грн — 520 грн/4 тижні

SuperNet Unlim: 470 грн — 520 грн/місяць

Light+: 185 грн — 230 грн/4 тижні

SuperNet Pro+ 2021: 310 — 380 грн/місяць

SuperNet Turbo 4G: 250 — 320 грн/4 тижні

SuperNet Turbo 2019: 250 — 320 грн/місяць.

Нові форми звітності для виробників та продавців підакцизних товарів

З 1 березня 2026 року суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, подаватимуть звітність за оновленими формами.

Щомісяця звітність подається до територіальних органів ДПС:

за оновленою Формою № 1-ВП (місячна) — виробниками спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які здійснюють виробництво та/або ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України зазначених товарів (продукції) та суб’єктами господарювання, які здійснюють ферментацію тютюнової сировини;

за оновленою Формою № 1-ОП (місячна) — суб’єктами господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, тютюном, промисловими замінниками тютюну, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а також операції з ввезення та вивезення відповідної продукції.

Щороку звітність подається:за оновленою Формою № 1-ВП (річна)

малими виробництвами пива, дистилятів та виноробної продукції;

суб’єктами господарювання, які здійснюють вирощування тютюну, з можливістю відображення обсягів вирощування та посівних площ.

Перехід на літній час

У 2026 році перехід на літній час відбудеться 29 березня о 3:00 за місцевим часом.

Більшість сучасних ґаджетів автоматично оновлять час, тоді як механічні годинники доведеться перевести вручну.

