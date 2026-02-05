З 1 березня 2026 року зростуть виплати сім’ям загиблих військових: нові розміри Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Щороку розміри виплат індексуватимуть.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення мінімальних пенсійних виплат та адресної державної допомоги для членів сімей загиблих і зниклих безвісти Захисників і Захисниць України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини або зник безвісти», — наголосила очільниця уряду.

Нові розміри пенсій

З 1 березня 2026 року в Україні зросте розмір адресної допомоги для родин захисників і захисниць, які загинули або зникли безвісти під час захисту України від російської агресії.

Мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї з числа батьків, дружини або чоловіка загиблих захисників і захисниць, а також на одну дитину загиблого військовослужбовця, якій замість пенсії призначено державну соціальну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на особу. Наразі мінімальний розмір такої виплати складає 7 800 грн.

Для сімей, у яких допомога призначена на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці (крім непрацездатних батьків, дружини або чоловіка), мінімальний розмір виплати зросте до 10 020 грн на кожного члена сім’ї замість чинних 6 100 грн.

Починаючи з 1 березня 2027 року, зазначені розміри виплат щороку індексуватимуться.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що березнева індексація пенсій у 2026 році, за попередніми розрахунками, може становити від 11,97% до 14,6%. Підвищення стосуватиметься лише базового, розрахованого за формулою розміру пенсії.

