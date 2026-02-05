Шахраї масово розсилають фейкові повідомлення про соцвиплати
На тлі складної ситуації з тепло- та електропостачанням в Україні активізувалися шахраї. Вони поширюють повідомлення про нібито нові соціальні або міжнародні виплати, яких насправді не існує.
Детальніше про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
Там зазначили, що мета таких схем — отримати доступ до персональних і банківських даних та викрасти кошти.
Як працює схема обману
- Шахраї створюють фейкові повідомлення від імені «державних органів» або «міжнародних організацій».
- У таких повідомленнях містяться посилання на підробні сайти, які зовні нагадують офіційні ресурси.
- Користувачів просять ввести персональні дані або реквізити банківських карток, після чого ці дані використовують для крадіжки грошей.
Як убезпечити себе
- Фахівці радять не переходити за підозрілими посиланнями з месенджерів, соцмереж чи SMS і не вводити особисту або платіжну інформацію на невідомих сайтах.
- Інформацію про соціальні виплати варто перевіряти виключно на офіційних ресурсах державних органів з доменом gov.ua.
- Також не слід поширювати неперевірені повідомлення, навіть якщо їх надсилають знайомі.
Якщо ви вже перейшли за підозрілим посиланням або ввели свої дані, необхідно якнайшвидше звернутися до поліції — у найближчий відділок, за номером 112 або через сайт Кіберполіції.
Раніше Finance.ua повідомляв, що 66% українців у 2025 році стикалися з кібершахраями.
