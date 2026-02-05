Шахраї масово розсилають фейкові повідомлення про соцвиплати Сьогодні 14:36 — Особисті фінанси

Шахраї розсилають СМС із фішинговими посиланнями

На тлі складної ситуації з тепло- та електропостачанням в Україні активізувалися шахраї. Вони поширюють повідомлення про нібито нові соціальні або міжнародні виплати, яких насправді не існує.

Детальніше про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Там зазначили, що мета таких схем — отримати доступ до персональних і банківських даних та викрасти кошти.

Як працює схема обману

Шахраї створюють фейкові повідомлення від імені «державних органів» або «міжнародних організацій».

У таких повідомленнях містяться посилання на підробні сайти, які зовні нагадують офіційні ресурси.

які зовні нагадують офіційні ресурси. Користувачів просять ввести персональні дані або реквізити банківських карток, після чого ці дані використовують для крадіжки грошей.

Як убезпечити себе

Фахівці радять не переходити за підозрілими посиланнями з месенджерів, соцмереж чи SMS і не вводити особисту або платіжну інформацію на невідомих сайтах.

Інформацію про соціальні виплати варто перевіряти виключно на офіційних ресурсах державних органів з доменом gov.ua.

Також не слід поширювати неперевірені повідомлення, навіть якщо їх надсилають знайомі.

Якщо ви вже перейшли за підозрілим посиланням або ввели свої дані, необхідно якнайшвидше звернутися до поліції — у найближчий відділок, за номером 112 або через або ввели свої дані, необхідно якнайшвидше звернутися до поліції — у найближчий відділок, за номером 112 або через сайт Кіберполіції.

Раніше Finance.ua повідомляв , що 66% українців у 2025 році стикалися з кібершахраями.

