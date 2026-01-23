0 800 307 555
Шахраї маскуються під Нацбанк: регулятор попередив про фішингову атаку

110
Фішингова розсилка нібито від імені НБУ може надійти на електронну пошту
Національний банк України зафіксував нову хвилю фішингових атак, під час яких зловмисники розсилають електронні листи, замасковані під офіційні повідомлення від НБУ.
Регулятор закликає громадян і бізнес бути уважними та не взаємодіяти з підозрілою кореспонденцією.

Про що йдеться

За даними НБУ, шахрайська кампанія передбачає розсилання листів зі шкідливими вкладеннями. У повідомленнях зловмисники імітують офіційні звернення, зокрема від імені Департаменту фінансового моніторингу, та вимагають надати документи.
Листи надходять із різних електронних адрес, а в підписі зазначається вигадана особа, яка нібито є фахівцем Національного банку.

НБУ закликає не відкривати вкладення і посилання

У регуляторі наголошують: відкриття вкладених файлів або перехід за посиланнями з таких листів може призвести до зараження пристроїв шкідливим програмним забезпеченням або викрадення даних.
Читайте також
Громадянам та установам радять одразу видаляти подібні повідомлення та не відповідати на них.
Національний банк підкреслює, що для офіційного електронного листування його працівники використовують виключно корпоративну пошту з доменом @bank.gov.ua. Будь-які повідомлення з інших адрес не є офіційними та можуть мати шахрайський характер.
У разі сумнівів щодо автентичності листа НБУ радить перевіряти інформацію через офіційні канали зв’язку регулятора.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
