Найдоступніші електрокари з повним приводом у Європі Сьогодні 03:08 — Технології&Авто

Škoda Elroq - доступний електрокар із повним приводом

Електромобілі з повним приводом поступово переходять із преміального сегмента у більш доступну категорію. Завдяки простішій конструкції електричних силових установок на ринку з’являється дедалі більше моделей із повним приводом за відносно помірною ціною.

Повний привід в електромобілях стає доступнішим

Система повного приводу в електромобілях простіша у реалізації, ніж у традиційних авто з двигуном внутрішнього згоряння. Замість складної механіки достатньо встановити окремі електромотори на кожну вісь, без карданних валів і диференціалів.

Завдяки цьому електромобілі з повним приводом забезпечують кращий розподіл тяги, стабільнішу поведінку на слизькій дорозі та вищу продуктивність. Водночас у таких машин є й певні недоліки — більша вага, дещо вища ціна та підвищене енергоспоживання. Проте розвиток технологій поступово зменшує ці обмеження.

Які повнопривідні електромобілі вже доступні на ринку

На європейському ринку вже формується сегмент відносно доступних електрокарів із повним приводом. Серед них — Škoda Elroq у версії 4×4, який має потужність 286 к.с. і запас ходу до 578 км за циклом WLTP. Вартість моделі починається приблизно від 45 800 євро.

У Німеччині також продається Toyota Urban Cruiser у версії AWD. Його потужність становить 184 к.с., запас ходу — близько 395 км, а ціна — приблизно 44 280 євро.

Серед перших у продажу з’явився електричний Suzuki e Vitara — фактично аналог Urban Cruiser із повним приводом. Його ціна стартує приблизно від 43 050 євро.

Ще одним варіантом став MINI Countryman SE. Повнопривідна версія моделі розвиває 313 к.с., має запас ходу до 467 км, а її вартість починається приблизно від 42 400 євро.

Навіть у більших моделях з’являються доступні варіанти

Навіть серед більших електромобілів з’являються відносно доступні моделі з повним приводом. Наприклад, електричний пікап KGM Musso EVX із силовою установкою від BYD пропонує запас ходу близько 379 км і коштує приблизно 43 500 євро.

Китайські виробники також активно розвивають цей сегмент. Зокрема, Leapmotor C10 у версії AWD має потужність до 585 к.с., запас ходу близько 437 км і ціну приблизно 42 800 євро.

Це свідчить про те, що повнопривідні електромобілі поступово стають доступнішими для масового покупця.

