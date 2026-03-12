Маск представив спільний AI-проєкт Tesla та xAI для створення програмного забезпечення Сьогодні 22:13 — Технології&Авто

Маск представив новий проєкт Macrohard, який об’єднує можливості Tesla та його стартапу зі штучного інтелекту xAI

Ілон Маск презентував новий проєкт штучного інтелекту, створений у співпраці Tesla та xAI.

Про це повідомляє Reuters.

Поєднання технологій Tesla та xAI

Ілон Маск представив новий проєкт Macrohard (або Digital Optimus), який об’єднує можливості Tesla та його стартапу зі штучного інтелекту xAI.

Macrohard or Digital Optimus is a joint xAI-Tesla project, coming as part of Tesla’s investment agreement with xAI.



Grok is the master conductor/navigator with deep understanding of the world to direct digital Optimus, which is processing and actioning the past 5 secs of… — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2026

Система поєднує дві ключові технології:

перша — мовна модель програмування Grok від xAI, яка виступає своєрідним «навігатором» і формує високорівневі інструкції;

друга — агент штучного інтелекту, створений Tesla, який у реальному часі аналізує відео з екрана комп’ютера і може відстежувати дії користувача — натискання клавіш і рухи миші.

За задумом Маска, така комбінація дозволяє системі не лише генерувати код, а й взаємодіяти з програмним середовищем так, як це робить людина.

Маск стверджує, що в перспективі ця система зможе імітувати роботу цілих компаній, які створюють програмне забезпечення. Саме тому назва Macrohard є жартівливим відсиланням до Microsoft — компанії, яку він навів як приклад організації, чию діяльність подібні системи потенційно можуть моделювати.

Система, за словами Маска, працюватиме на спеціалізованому чипі штучного інтелекту AI4, який розробляє Tesla, у поєднанні з серверним обладнанням xAI на базі графічних процесорів від Nvidia. Він описав цю комбінацію як конкурентну за вартістю для масштабних обчислень.

За даними Патентного відомства США, xAI подала заявку на реєстрацію торгової марки Macrohard у серпні 2025 року.

