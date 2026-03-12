0 800 307 555
Маск представив спільний AI-проєкт Tesla та xAI для створення програмного забезпечення

Технології&Авто
Маск представив новий проєкт Macrohard, який об’єднує можливості Tesla та його стартапу зі штучного інтелекту xAI
Маск представив новий проєкт Macrohard, який об’єднує можливості Tesla та його стартапу зі штучного інтелекту xAI
Ілон Маск презентував новий проєкт штучного інтелекту, створений у співпраці Tesla та xAI.
Про це повідомляє Reuters.

Поєднання технологій Tesla та xAI

Ілон Маск представив новий проєкт Macrohard (або Digital Optimus), який об’єднує можливості Tesla та його стартапу зі штучного інтелекту xAI.
Система поєднує дві ключові технології:
  • перша — мовна модель програмування Grok від xAI, яка виступає своєрідним «навігатором» і формує високорівневі інструкції;
  • друга — агент штучного інтелекту, створений Tesla, який у реальному часі аналізує відео з екрана комп’ютера і може відстежувати дії користувача — натискання клавіш і рухи миші.
За задумом Маска, така комбінація дозволяє системі не лише генерувати код, а й взаємодіяти з програмним середовищем так, як це робить людина.
Маск стверджує, що в перспективі ця система зможе імітувати роботу цілих компаній, які створюють програмне забезпечення. Саме тому назва Macrohard є жартівливим відсиланням до Microsoft — компанії, яку він навів як приклад організації, чию діяльність подібні системи потенційно можуть моделювати.
Система, за словами Маска, працюватиме на спеціалізованому чипі штучного інтелекту AI4, який розробляє Tesla, у поєднанні з серверним обладнанням xAI на базі графічних процесорів від Nvidia. Він описав цю комбінацію як конкурентну за вартістю для масштабних обчислень.
За даними Патентного відомства США, xAI подала заявку на реєстрацію торгової марки Macrohard у серпні 2025 року.
МаскTesla
