Які авто шукали українці на початку 2026 року (інфографіка)

Експерти поділилися автомобільним дослідженням пошукових запитів українців на початку 2026 року.

Український маркетплейс AUTO.RIA , що надав рузультати finance.ua, провів дослідження ринку нових та вживаних авто, представлених на платформі у січні-лютому 2026 року.

Експерти проаналізували, як змінювався попит на електромобілі після скасування пільг на розмитнення, як авто змінювались у ціні та які бренди продавались найшвидше.

Електромобілі

Середня ціна на вживані електромобілі виросла з листопада 2025 року на 1500 доларів США. Значне подорожчання відбулося вже у січні після скасування пільг на розмитнення.

Щодо нових електромобілів — експерти спостерігають різке зменшення пошукових запитів: з 20,35% у грудні 2025 до 10,31% у лютому 2026 (від загальної кількості пошукових запитів нових автомобілів на AUTO. RIA).

Вживані автомобілі

Найшвидше на початку 2026 року продавались Daewoo Lanos (21 день); за ним — Chevrolet Aveo (25 днів); BMW 5 Series та BMW 3 Series у середньому купували, відповідно за 26 та 28 днів.

Згідно аналітики AUTO. RIA за пошуковими запитами українців на початку 2026 року, найчастіше шукали дизельні автівки, найменше — гібриди (HEV, PHEV< MHEV).

Нові автомобілі

На початку 2026 року помітно, що клієнти AUTO. RIA дещо менше стали шукати нові автівки, проте різкого зниження запитів не спостерігається.

Українці найшвидше купували нові авто брендів Zeekr (32 дні), Suzuki (37 днів) та Hundai (39 днів).

Серед пошукових запитів нових авто лідерство тримають бензинові автомобілі, за ними — дизельні та електро.

У лютому 2026 року внутрішній ринок вживаних легкових автомобілів продемонстрував очікуване зниження активності після аномального зростання в попередні періоди.

Протягом місяця було зафіксовано 56 551 угоду купівлі-продажу, що свідчить про помітну негативну динаміку. Порівняно із січнем обсяг перепродажів зменшився на 31,9%, а відносно лютого 2025 року падіння становило 36,9%.

