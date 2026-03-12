Zoom оновлює інструменти для роботи Сьогодні 05:03 — Технології&Авто

Компанія Zoom представила нові інструменти на базі штучного інтелекту

Zoom анонсував нові інструменти на базі штучного інтелекту, зокрема офісний пакет AI Docs, Slides і Sheets та фотореалістичні аватари, які зможуть представляти користувачів під час онлайн-зустрічей.

Про це повідомляє TechCrunch.

Нові інструменти

Компанія Zoom представила нові інструменти на базі штучного інтелекту, серед яких — фотореалістичні аватари для онлайн-зустрічей і власний набір офісних програм. Найближчим часом користувачі зможуть використовувати ці аватари під час відеодзвінків, а також у сервісах для запису відеоповідомлень.

Головна новинка — аватари зі штучним інтелектом, які можуть представляти користувача під час зустрічі. Компанія анонсувала цю функцію ще минулого року, а тепер вона почне з’являтися для користувачів. Аватари створюють фотореалістичну копію людини: система відтворює зовнішність, міміку, рухи губ і очей.

Читайте також Zoom запускає вебверсію свого ШІ-асистента з доступом для безплатних користувачів

За задумом компанії, така функція стане корисною у ситуаціях, коли користувач не хоче або не може вмикати камеру. У цьому випадку аватар може відтворювати підготовлений виступ або повідомлення під час зустрічі. Технологія працюватиме як у звичайних відеодзвінках, так і в асинхронних відеоповідомленнях.

Разом із цією функцією Zoom додає систему виявлення дипфейків. Якщо платформа зафіксує можливу підміну відео або аудіо під час дзвінка, вона попередить учасників зустрічі про потенційну імперсонацію.

Крім цього, компанія оголосила про запуск власного офісного пакета на базі штучного інтелекту. До нього входять інструменти:

AI Docs — для створення документів;

AI Slides — для підготовки презентацій;

AI Sheets — для роботи з таблицями та даними.

Компанія оголосила про запуск власного офісного пакета на базі штучного інтелекту

Ці сервіси зможуть створювати чернетки документів, презентації або таблиці на основі стенограм зустрічей чи даних з інших сервісів. Наприклад, користувачі зможуть перетворити підсумки онлайн-наради на документ або презентацію.

Окреме оновлення отримає сервіс Workvivo, який компанії використовують для внутрішньої комунікації зі співробітниками. У ньому з’явиться ШІ-помічник, який може підключатися до інших робочих сервісів, зокрема Slack, Salesforce, ServiceNow, Gmail, Outlook, Asana та Jira. Завдяки цьому користувачі зможуть ставити запитання і отримувати відповіді з різних корпоративних баз знань.

Окреме оновлення отримає сервіс Workvivo, який компанії використовують для внутрішньої комунікації зі співробітниками

Ще одна нова функція — конструктор агентів зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати власних агентів без технічних знань. Користувачі зможуть описувати завдання, після чого система створюватиме агентів, які виконуватимуть ці дії на різних платформах за викликом користувача.

Для розробників Zoom також готує API для розпізнавання мовлення, зображень і мовного інтелекту, які можна розгортати локально або у хмарі.

Окрім нових інструментів, компанія оновлює інтерфейс чату: система використовуватиме штучний інтелект для виділення ключових ідей у розмовах і створення коротких підсумків обговорень. Паралельно Zoom планує уніфікувати дизайн застосунку на різних платформах — настільних, мобільних і вебверсії — щоб користувачам було простіше знаходити інструменти штучного інтелекту, такі як нотатки зустрічей, запитання до нарад або транскрипції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.