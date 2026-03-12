Volvo запускає найбільше оновлення ПЗ «по повітрю» 12.03.2026, 01:34 — Технології&Авто

Вже цього тижня близько 2,5 млн автомобілів Volvo у 85 країнах світу отримають новий інтерфейс користувача

Компанія Volvo запускає найбільше в історії компанії оновлення ПЗ через повітря. Вже цього тижня близько 2,5 млн автомобілів Volvo у 85 країнах світу отримають новий інтерфейс користувача — Volvo Car UX.

Оновити авто зможуть і власники Volvo в Україні, які володіють авто, починаючи із 2021 модельного року. Кожному власнику надійде інформація про дати оновлення на електронну пошту відповідно до дати старту нового функціоналу.

Оновлений інтерфейс

Оновлений інтерфейс центрального дисплея забезпечує простішу та швидшу взаємодію з авто, зменшуючи кількість натискань для доступу до необхідних функцій.

Безкоштовне оновлення отримають власники автомобілів Volvo, випущених із 2020 року, які оснащені вбудованими сервісами Google. І

Новий інтерфейс користувача побудований на операційній системі Android Automotive та стандартно включає декілька сервісів Google. Відтепер власники отримають швидкий доступ до найпотрібніших функцій через меншу кількість натискань на екран.

Зміни на головному екрані

Найбільше змін зазнав головний екран. Найпоширеніші застосунки та елементи керування, такі як мапи, медіа та телефон, тепер розміщені безпосередньо на головному екрані. Це означає, що власникам більше не потрібно виходити з Google Maps, щоб змінити музику або відкрити інші функції.

Також з’явилася контекстна панель, що змінює інформацію на екрані залежно від ситуації. Вона може показувати нещодавно використані застосунки або інші корисні функції. Наприклад, під час руху на низькій швидкості на екрані з’являється значок зовнішніх камер, який допомагає власникам маневрувати у вузьких місцях.

Оновлення також готує автомобілі до оптимального розмовного досвіду зі штучним інтелектом за допомогою Google Gemini. Він з’явиться в автомобілях пізніше цієї весни.

Autogeek За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.