Meta придбала стартап Moltbook та забрала його засновників до себе в команду

Meta придбала Moltbook — соціальну мережу, яку створили виключно для ШІ-агентів.

Проєкт запустили зовсім нещодавно, буквально наприкінці січня, але він дуже швидко став популярним. Один із творців Метт Шліхт працював над автономними ШІ ще з 2023 року. І, як виявилося, Шліхт написав цю мережу за допомоги свого власного розумного асистента на ім’я Клод Клодерберг. Разом з ним над проєктом працював Бен Парр, якого дехто може пам’ятати як редактора Mashable та CNET.

Угода з Meta та подальші плани

Суму угоди у відкритих джерелах ніде не фігурує, але відомо те, що угоду закриють 16 березня. Після цього Шліхт і Парр перейдуть в Meta Superintelligence Labs — підрозділ, яким зараз керує колишній CEO Scale AI Александр Ванг.

У Meta кажуть, що ця покупка відкриє нові способи використання ШІ для людей та бізнесу. Вішал Шах з Meta у внутрішньому пості написав, що Moltbook дає агентам можливість підтверджувати свою особу. Це працює як а-ля своєрідний реєстр, де боти верифікуються та жорстко прив’язуються до своїх власників людей.

Поки що юзери Moltbook можуть користуватися платформою як раніше, але компанія вже натякнула, що це тимчасово і попереду на них чекають зміни.

До речі, спочатку Moltbook робили для роботи в парі з іншим проєктом OpenClaw, який раніше називався Clawdbot або Moltbot. Але їхні шляхи розійшлися.

