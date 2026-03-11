Ринок вживаних авто в Україні впав на понад 35%: лідери лютого Сьогодні 14:04 — Технології&Авто

Покупці стали більш виваженими, орієнтуючись на перевірені часом моделі середнього класу та доступний преміум

У лютому 2026 року внутрішній ринок вживаних легкових автомобілів продемонстрував очікуване зниження активності після аномального зростання в попередні періоди. Протягом місяця було зафіксовано 56 551 угоду купівлі-продажу, що свідчить про помітну негативну динаміку. Порівняно із січнем обсяг перепродажів зменшився на 31,9%, а відносно лютого 2025 року падіння становило 36,9%.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

«Внутрішній ринок повернувся до своєї класичної структури, але на значно нижчих обертах. Покупці стали більш виваженими, орієнтуючись на перевірені часом моделі середнього класу та доступний преміум. Поточне охолодження інтересу є технічною паузою, яка дозволяє ринку вирівняти баланс між реальною спроможністю споживачів та наявною пропозицією вживаного транспорту», — зазначають автори дослідження.

Динаміка внутрішніх перепродажів вживаних легкових автомобілів, eauto.org.ua

Лідери ринку

У структурі брендів перше місце традиційно утримує Volkswagen, який залишається лідером внутрішнього ринку перепродажів. Із помітним відривом далі розташувалися BMW та Renault, що демонструє стабільний інтерес українських покупців до європейських автомобілів.

До п’ятірки найпопулярніших брендів також увійшли Skoda та Audi.

У десятці лідерів зберігає позиції продукція ВАЗ/Lada. Також стабільні позиції зберігають Toyota, Mercedes-Benz, Ford та Hyundai.

Рейтинг топ-10 марок на внутрішньому ринку вживаних авто, eauto.org.ua

Рейтинг моделей

У модельному рейтингу перші позиції займають традиційні лідери вторинного ринку — Volkswagen Passat та Skoda Octavia.

Стабільний попит зберігається і на Daewoo Lanos разом із похідними моделями. Навіть через 9 років після завершення виробництва на потужностях ЗАЗ цей автомобіль залишається активним товаром на вторинному ринку. Загалом в Україні було випущено майже 400 тисяч таких автомобілів.

Поряд із масовими моделями покупці також демонструють інтерес до вживаних автомобілів преміумкласу. Про це свідчить активність перепродажів BMW 5 Series, BMW 3 Series та Audi A6, навіть попри значний вік багатьох автомобілів.

До переліку популярних моделей також входять Volkswagen Golf, Renault Megane, Ford Focus та Audi A4.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових автомобілів в Україні, eauto.org.ua

Преміум-сегмент

У сегменті розкішних автомобілів лютий відзначився низкою окремих, але показових угод. Протягом місяця було зафіксовано перепродаж:

одного Ferrari

одного McLaren

трьох Aston Martin

чотирьох Rolls-Royce

Крім того, власників змінили шість автомобілів Bentley та дванадцять Maserati.

Найбільшу кількість угод у преміальному сегменті продемонстрував бренд Porsche — 222 автомобілі.

За матеріалами: Інститут досліджень авторинку

