Jaguar готує 1000-сильний електричний седан із трьома моторами

Британський автовиробник Jaguar готує до прем’єри новий електричний чотиридверний GT-седан, про який з’являється дедалі більше технічних подробиць.

Очікується, що модель дебютує пізніше цього року і стане ключовим елементом електричного перезапуску бренду. У компанії обіцяють, що новинка буде «безстрашно унікальною та емоційно привабливою».

За даними британського видання Evo, прототип вже протестували на ходу. Довжина майбутнього седана становитиме близько 5200 мм — це ставить його між короткою та довгою версіями флагманського Jaguar XJ попереднього покоління.

Електромобіль побудують на 850-вольтовій архітектурі Jaguar. Силова установка включатиме три електромотори — два з них розміщені на задній осі та забезпечують векторизацію крутного моменту. Сукупна потужність перевищить 1000 к.с., а крутний момент становитиме приблизно 1350 Нм.

З такими характеристиками флагманський седан зможе розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за трохи більше ніж три секунди. Живлення забезпечуватиме акумулятор ємністю 120 кВт·год, який має забезпечити запас ходу до 700 км за циклом WLTP. Швидка зарядка потужністю 350 кВт дозволить отримати близько 320 км пробігу менш ніж за 15 хвилин.

Втім, велика батарея вплинула на масу автомобіля: новий GT важитиме приблизно 2700 кг. Це майже на 925 кг більше, ніж у попереднього Jaguar XJ LWB 3.0 Supercharged, і приблизно відповідає вазі електричного флагмана BMW i7 xDrive60.

Очікується, що модель отримає двокамерну пневматичну підвіску з адаптивними амортизаторами Bilstein та режими руху Comfort, Dynamic і Rain/Snow/Ice. За даними джерел, програмне забезпечення автомобіля наразі завершене приблизно на 75−80%, що, ймовірно, і стало причиною затримки дебюту, який спочатку планували на кінець минулого року.

