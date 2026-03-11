0 800 307 555
WhatsApp готує запуск платної підписки з розширеними функціями

Месенджер WhatsApp готується до впровадження платних послуг під назвою WhatsApp Plus, які запропонують користувачам додаткові можливості персоналізації.
Компанія Meta планує залишити всі базові функції безкоштовними, зосередившись на покращенні користувацького досвіду через преміальний сегмент.

Сервіс перебуває на стадії розробки

Наразі сервіс перебуває на стадії розробки для операційних систем iOS та Android і ще не надійшов у широке користування.
Основною метою оновлення є надання інструментів для просунутого налаштування чатів та розширення лімітів, що існують у стандартній версії.
Однією з ключових переваг платного тарифу стане суттєве збільшення кількості закріплених діалогів у верхній частині списку.

Розширені можливості для персоналізації

Окрім технічних лімітів, користувачі отримають доступ до ексклюзивного візуального контенту та налаштувань інтерфейсу.
Платна підписка розширить варіанти іконок, кольорових схем, стикерів, рингтонів та інтерактивних ефектів, а також повністю видалить рекламні елементи з додатка.
Важливою новиною для бізнес-користувачів стане можливість керувати декількома обліковими записами одночасно.
Це дозволить адмініструвати різні профілі без необхідності мати окремий фізичний пристрій для кожного номера телефону, що значно спростить робочі процеси.
За матеріалами:
ua.news
