0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Geely розширює присутність у Європі: електромобілі Zeekr тепер доступні в Німеччині, Італії, Іспанії та Португалії

Технології&Авто
70
На даний момент Zeekr присутній у понад 10 європейських країнах
На даний момент Zeekr присутній у понад 10 європейських країнах
Преміальний бренд електромобілів Zeekr компанії Geely Auto активно розширює присутність у Європі. Нещодавно компанія повідомила про перші поставки електричного SUV Zeekr 7X у Німеччині та одночасно запустила продажі в Італії, Іспанії та Португалії.
Про це пише CnEVPost.

Розширення присутності на європейському ринку

На даний момент Zeekr присутній у понад 10 європейських країнах, а наступним ринком стане Франція. Водночас бренд уже представлений у понад 50 країнах і регіонах світу, а загальна кількість поставлених автомобілів перевищила 690 000 одиниць.
На закордонних ринках бренд пропонує п’ять моделей: Zeekr 001, 009, 7X, 007 GT та Zeekr X. Перший вихід Zeekr у Європу відбувся у червні 2023 року, а перші поставки завершилися до кінця того ж року.
У 2024 році чисто електричний SUV Zeekr 7X надійшов у продаж у Нідерландах, Швеції та Норвегії.
Zeekr 7X став другою моделлю бренду для масового ринку електромобілів після седана Zeekr 007. На європейському ринку автомобіль пропонується в трьох варіантах, а перші поставки до Норвегії відбулися у травні 2025 року.

Поставки та продажі

У 2025 році бренд поставив 224 133 автомобілі, що на 0,9% більше, ніж роком раніше. На початку 2026 року Zeekr також запустив модель 007 GT у шести європейських країнах, щоб розширити свою лінійку та зміцнити позиції на континентальному ринку.
За матеріалами:
mezha.media
АвтоЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems