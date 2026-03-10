Geely розширює присутність у Європі: електромобілі Zeekr тепер доступні в Німеччині, Італії, Іспанії та Португалії Сьогодні 03:22 — Технології&Авто

На даний момент Zeekr присутній у понад 10 європейських країнах

Преміальний бренд електромобілів Zeekr компанії Geely Auto активно розширює присутність у Європі. Нещодавно компанія повідомила про перші поставки електричного SUV Zeekr 7X у Німеччині та одночасно запустила продажі в Італії, Іспанії та Португалії.

Про це пише CnEVPost.

Розширення присутності на європейському ринку

На даний момент Zeekr присутній у понад 10 європейських країнах, а наступним ринком стане Франція. Водночас бренд уже представлений у понад 50 країнах і регіонах світу, а загальна кількість поставлених автомобілів перевищила 690 000 одиниць.

На закордонних ринках бренд пропонує п’ять моделей: Zeekr 001, 009, 7X, 007 GT та Zeekr X. Перший вихід Zeekr у Європу відбувся у червні 2023 року, а перші поставки завершилися до кінця того ж року.

У 2024 році чисто електричний SUV Zeekr 7X надійшов у продаж у Нідерландах, Швеції та Норвегії.

Zeekr 7X став другою моделлю бренду для масового ринку електромобілів після седана Zeekr 007. На європейському ринку автомобіль пропонується в трьох варіантах, а перші поставки до Норвегії відбулися у травні 2025 року.

Поставки та продажі

У 2025 році бренд поставив 224 133 автомобілі, що на 0,9% більше, ніж роком раніше. На початку 2026 року Zeekr також запустив модель 007 GT у шести європейських країнах, щоб розширити свою лінійку та зміцнити позиції на континентальному ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.