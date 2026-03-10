Розробники ігор дедалі частіше критикують генеративний ШІ — дослідження 10.03.2026, 00:35 — Технології&Авто

Генеративний ШІ має негативний вплив на ігрову індустрію, кажуть розробники

Невдоволення ігрової спільноти інструментами генеративного ШІ набирає обертів. Згідно з новими даними від Game Developer Collective, використання розробниками інструментів генеративного ШІ демонструє спад після початкового сплеску інтересу в першій половині 2025 року.

Цього року лише 29% учасників Game Developer Collective повідомили, що використовують інструменти генеративного ШІ. Це менше порівняно з минулим роком, коли про використання цієї технології у той самий період заявляли 36% респондентів, повідомляє Game Developer.

Ця тенденція є розворотом порівняно з тим, що Collective спостерігав у період з 2024 по 2025 рік. У другій половині 2024 року лише 24% респондентів заявляли, що використовують генеративний ШІ. Це означає, що рівень впровадження ШІ зріс на 12% у період з 2024 по 2025 рік, а з того часу знизився на 7%.

Використання генеративного ШІ серед розробників

Розробники сумніваються у впливі ШІ на якість ігор

Згідно з літнім дослідженням, майже половина (47%) опитаних розробників висловили занепокоєння, що генеративний ШІ негативно вплине на якість ігор, і лише 11% вважали що він матиме позитивний ефект. Ці показники залишилися майже незмінними у 2026 році. Однак значніші зміни відбулися в оцінці впливу ШІ на витрати при розробці ігор.

Якщо у першій половині 2025 року 27% учасників опитування оптимістично оцінювали здатність генеративного ШІ знижувати витрати, то на початку 2026-го цю думку поділяв лише 21%. Тим часом кількість розробників, які вважають, що генеративний ШІ лише збільшить витрати, зросла на 8% порівняно з минулим роком.

Про погіршення ставлення розробників ігор до ШІ також показало дослідження від GDC. У 2026 році 52% з понад 2300 респондентів заявили, «що генеративний ШІ має негативний вплив на ігрову індустрію». Два роки тому так вважали лише 18%, а минулого року — 30%.

