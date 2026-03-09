0 800 307 555
Світові продажі електромобілів у 2025 році досягли рекорду

Технології&Авто
Світовий ринок електромобілів у 2025 році встановив новий рекорд. За рік у світі продали 20,53 млн нових електрифікованих транспортних засобів, включно з батарейними електромобілями, гібридами з можливістю підзарядки та автомобілями на паливних елементах.
Про це пише ArenaEV, посилаючись на звіт TrendForce.

Ринок зріс на 26%

Показник зріс на 26% у порівнянні з попереднім роком, що підтверджує стабільне зростання попиту, хоча темпи розвитку поступово сповільнюються.
Аналітики прогнозують, що у 2026 році продажі можуть зрости до 23,4 млн автомобілів, але темп зростання знизиться приблизно до 14%. Головною причиною називають уповільнення розвитку ринку Китаю, який раніше був головним драйвером глобального попиту на електромобілі.
Volkswagen стикається з труднощами на китайському ринку
Китай залишається найбільшим ринком

Саме Китай залишається найбільшим ринком електромобілів у світі, забезпечуючи близько 66% глобальних продажів. При цьому внутрішнє зростання китайського ринку становило 24%, що трохи нижче за середній світовий показник.
Натомість у Західній Європі ринок показав дуже сильну динаміку — продажі зросли майже на 30%, що стало найкращим результатом регіону з 2022 року.
Найбільшою подією року стала зміна лідера ринку. Вперше китайський виробник BYD випередив Tesla, і став світовим лідером продажів батарейних електромобілів. Продажі BYD зросли на 25%, тоді як Tesla втратила близько 9%. Експерти пояснюють це обмеженою кількістю нових моделей американської компанії.
Інші китайські бренди також зміцнюють позиції. Geely піднялася на четверте місце у світі, подвоївши частку ринку. Значну роль відіграла бюджетна модель Xingyuan, яка коштує менше 12 тисяч євро. Технологічна компанія Xiaomi також активно розвиває напрямок електромобілів і за рік збільшила частку ринку з 1% до 3%.
Натомість Volkswagen стикається з труднощами на китайському ринку та активно співпрацює з XPeng для створення нових моделей. У сегменті гібридів домінує BYD з часткою 31,5%, хоча компанія вперше зіткнулася з падінням продажів.
