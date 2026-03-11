Польща розробляє перший у Європі сучасний протидроновий щит Сьогодні 04:48 — Технології&Авто

Польща запускає проєкт створення першої в Європі системи протидії безпілотникам після численних порушень її повітряного простору російськими дронами та загрозу з боку Ірану.

Про це повідомляє Financial Times

Скільки коштуватиме система

Як зазначається, система San розробляється консорціумом польських і норвезьких компаній та коштуватиме близько €3,5 млрд.

Фінансування надається за рахунок кредитів ЄС у рамках програми Safe, спрямованої на збільшення виробництва озброєння у Європі для протидії російській агресії.

Як працюватиме система

Система San включатиме 18 мобільних батарей, кожна з яких обладнана сенсорами та ефекторами, підключеними до центральної системи управління. Радари та гармати на сотнях транспортних засобів патрулюватимуть польські кордони та інтегруватимуться у національні та союзні оборонні системи.

Система поєднуватиме електронну боротьбу, включаючи глушіння сигналів і порушення навігації, з кінетичними засобами: перехоплювальні дрони, 30-мм гармати та керовані ракети для низьколетючих вертольотів і безпілотників.

Коли система буде повністю готовою

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск назвав San «найсучаснішою, інтелектуальною та інтегрованою системою протидії дронам у Європі». Перші батареї планують поставити збройним силам Польщі до кінця року, а повна система має стати операційною протягом 24 місяців.

Розробку очолюють польська державна оборонна група PGZ, норвезька компанія Kongsberg та польський виробник радарів Advanced Protection Systems (APS). APS, яка раніше постачала системи для України та співпрацює з британською MSI Defence Systems, відзначає, що San є абсолютно новою концепцією, яка спирається на досвід України.

Проєкт уже пройшов першу демонстрацію на польському полігоні, проте стикається з політичними суперечками: опозиційна партія PiS виступає проти використання кредитів ЄС, побоюючись впливу Брюсселя на польські оборонні закупівлі. Незважаючи на це, польські урядовці наголошують, що не можуть чекати на загальноєвропейські ініціативи та прагнуть тестувати систему на власному кордоні вже найближчим часом.

