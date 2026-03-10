Найбільш пошкоджені моделі авто на українському ринку Сьогодні 17:02 — Технології&Авто

В Україні автомобілі Subaru пошкоджуються найчастіше

Половина вживаних автомобілів, якими найбільше цікавилися покупці у 2025 році, мали записи про пошкодження.

Про це свідчать результати дослідження carVertical.

Найчастіше пошкоджуються автомобілі Subaru

Дослідження показало, що в Україні автомобілі Subaru пошкоджуються найчастіше — 80,9% усіх моделей Subaru, перевірених carVertical, пережили принаймні один зареєстрований випадок пошкодження.

До переліку також увійшли:

Tesla — 80,3%;

Porsche — 79,8%;

Jeep — 77%;

BMW — 76,5%.

Створено за допомогою ШІ

«Значна частка пошкоджених автомобілів імпортується з-за кордону, дешево ремонтується й продається під виглядом бездефектних. Місцеві авто, звичайно, також зазнають пошкоджень. У середньому транспортні засоби потрапляють у ДТП кожні 5−10 років, тому купівля вживаного автомобіля завжди несе певні ризики», — розповів Матас Бузеліс, експерт carVertical із дослідження авторинків.

Понад половина (54,8%) усіх автомобілів, перевірених в Україні, мали пошкодження. Страхові компанії оцінювали один випадок пошкодження в середньому в 3900 євро.

Автобрендами з найменшою частотою пошкоджень в Україні виявилися Volvo (47,6%), Dacia (49,2%) і Mercedes-Benz (53,7%).

Найдорожчі та найдешевші пошкодження

Зазвичай що вищою є вартість автомобіля, то дорожчим буде його ремонт. З усіх автомобілів, перевірених в Україні, найвищу середню вартість пошкодження мали автомобілі Tesla — 10 600 євро. Звіти про історію моделей Tesla містять у середньому 2,1 запису про пошкодження.

За ними йдуть Porsche (9900 євро й 2,4 пошкодження) і Land Rover (6400 євро й 2,1 пошкодження).

На іншому боці цього рейтингу опинилися моделі Seat, які мали в середньому 2 пошкодження, причому один випадок пошкодження оцінювався у 2700 євро. Автомобілі Dacia мали 1,7 пошкодження зі середньою вартістю 2800 євро, а моделі Škoda — 2,1 пошкодження зі середньою вартістю 2800 євро.

Ситуація в інших країнах

У всіх країнах, охоплених дослідженням, найчастіше пошкодженими автобрендами виявилися:

BMW (65,2%);

Hyundai (59,3%);

Subaru (58%).

Найбільш пошкодженою моделлю серед 24 досліджених країн стали BMW 7 серії (77,3% цих авто). Відразу за ними йдуть моделі Audi A8 (71%) і BMW X6 (70,4%).

Аналіз за конкретними моделями показує, що в переліку найбільш пошкоджених в Україні домінують:

Ford Fusion (94,3%);

Volkswagen Jetta (91,4%);

Jeep Compass (87,6%).

