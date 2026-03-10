0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки насправді заощаджує пального система стоп-старт в авто

Технології&Авто
277
Система автоматичного вимкнення двигуна під час зупинок стала поширеним інструментом економії пального у сучасних автомобілях. Фахівці дослідили її ефективність та вплив на технічний стан ключових вузлів машини.
Принцип роботи технології полягає у тому, що двигун автоматично вимикається, коли автомобіль зупиняється, наприклад на світлофорі або у заторі. Після відпускання педалі гальма або натискання на зчеплення мотор запускається знову. У міському циклі така система дозволяє скоротити споживання пального приблизно на 4−8%.
За сприятливих умов економія може досягати до 15%, особливо під час тривалих зупинок у трафіку. У середньому за рік використання функції водій може заощадити суму, еквівалентну кільком сотням доларів.
Водночас експерти зазначають, що ефективність технології залежить від тривалості зупинки. Для помітної економії автомобіль має стояти щонайменше сім секунд. Короткі паузи практично не впливають на загальний рівень витрат пального.
Часто водії хвилюються, що система може прискорити знос стартера або акумулятора. Проте виробники враховують додаткові навантаження та встановлюють посилені стартери, потужніші генератори і спеціальні акумулятори стандарту AGM, розраховані на інтенсивну циклічну роботу.
За проєктними розрахунками, такі компоненти здатні витримати близько 250 тисяч запусків двигуна. Це значно перевищує ресурс звичайних вузлів і дозволяє системі стабільно працювати протягом тривалого терміну експлуатації автомобіля.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems