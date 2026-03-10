Скільки насправді заощаджує пального система стоп-старт в авто Сьогодні 02:45 — Технології&Авто

Система автоматичного вимкнення двигуна під час зупинок стала поширеним інструментом економії пального у сучасних автомобілях. Фахівці дослідили її ефективність та вплив на технічний стан ключових вузлів машини.

Принцип роботи технології полягає у тому, що двигун автоматично вимикається, коли автомобіль зупиняється, наприклад на світлофорі або у заторі. Після відпускання педалі гальма або натискання на зчеплення мотор запускається знову. У міському циклі така система дозволяє скоротити споживання пального приблизно на 4−8%.

За сприятливих умов економія може досягати до 15%, особливо під час тривалих зупинок у трафіку. У середньому за рік використання функції водій може заощадити суму, еквівалентну кільком сотням доларів.

Водночас експерти зазначають, що ефективність технології залежить від тривалості зупинки. Для помітної економії автомобіль має стояти щонайменше сім секунд. Короткі паузи практично не впливають на загальний рівень витрат пального.

Часто водії хвилюються, що система може прискорити знос стартера або акумулятора. Проте виробники враховують додаткові навантаження та встановлюють посилені стартери, потужніші генератори і спеціальні акумулятори стандарту AGM, розраховані на інтенсивну циклічну роботу.

За проєктними розрахунками, такі компоненти здатні витримати близько 250 тисяч запусків двигуна. Це значно перевищує ресурс звичайних вузлів і дозволяє системі стабільно працювати протягом тривалого терміну експлуатації автомобіля.

