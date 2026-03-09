Німецька відповідь Starlink: три гіганти об’єдналися, щоб створити секретну мережу для армії Сьогодні 22:43 — Технології&Авто

Супутники Satcom Бундесверу з 2009 року

Німецькі оборонні гіганти Airbus, Rheinmetall та OHB об’єднали зусилля для створення власної супутникової мережі для Бундесверу. Проєкт, який у Німеччині вже охрестили «міні-Starlink», має забезпечити військових зашифрованим зв’язком у будь-якій точці світу.

Про це повідомляє Spiegel.

Несподіваний альянс замість конкуренції

Три провідні компанії надіслали спільну заявку на участь у проєкті Satcom Stufe 4, хоча спочатку розглядалися як конкуренти.

За даними німецьких медіа, такий крок став сюрпризом для закупівельного агентства армії ФРН.

«Несподіваний поворот у боротьбі за один із найважливіших військових проєктів — замість конкуренції німецькі виробники хочуть спільно створити супутникову мережу для Бундесверу», — зазначає Spiegel.

Деталі та вартість «німецького Starlink»

Проєкт передбачає створення угруповання з щонайменше 100 супутників.

Міністерство оборони Німеччини планує виділити на його реалізацію від 8 до 10 мільярдів євро. Першу чергу системи — близько 40 малих апаратів — планують вивести на орбіту до 2029 року.

Водночас об’єднання розробників в один консорціум викликає побоювання щодо фінальної ціни контракту.

«Навіть представники правлячої коаліції в комітеті зазначають, що відсутність конкуренції при прямих контрактах може призвести до завищення вартості проєкту», — пише видання.

Боротьба за супутниковий зв’язок на фронті

Нагадаємо, останнім часом навколо використання супутникових систем розгорнулося справжнє технологічне протистояння. росія почала все активніше використовувати Starlink у своїх дронах, що значно підвищило загрозу для українського тилу. У відповідь на це компанія SpaceX почала впроваджувати заходи, щоб заблокувати агресору доступ до мережі. Зокрема, повідомлялося, що SpaceX відрізає росіян від Starlink, створюючи технічні перешкоди для роботи нелегальних терміналів.

Через неефективність американської системи в їхніх руках, окупанти намагаються шукати альтернативи. Втім, росіяни знайшли заміну Starlink, але вона виявилася неефективною через низьку швидкість та нестабільність каналів зв’язку.

Водночас важливу роль у забезпеченні терміналами ЗСУ відіграють союзники. Нещодавно стало відомо , чи продовжить Польща фінансування підписки Starlink для України, що є критично важливим для координації українських підрозділів.

