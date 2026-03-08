Якими пристроями Apple найбільше задоволені користувачі (інфографіка)
Творці бенчмарку AnTuTu опублікували оновлений рейтинг Apple-пристроїв, які отримали найвищі оцінки від власників. У першій десятці багато раритетних моделей iPad і iPhone.
Якщо дивитися тільки на смартфони, то прямо зараз найбільшу задоволеність власникам приносить iPhone 12 Mini (95,78% лайків).
В епоху 6,7-дюймових гігантів він став унікальним рішенням для любителів компактності, пропонуючи флагманський функціонал в зручному для управління однією рукою корпусі.
Відразу за ним йде iPhone SE 2-го покоління з рейтингом схвалення 94,84%, який поєднує класичний дизайн з кнопкою Home, потужний чип A13 Bionic і підтримку актуальних версій iOS за доступною ціною.
Незважаючи на об’єктивне застарівання, його власники продовжують ним користуватися і залишаються задоволеними.
У лінійці iPhone 17 найвищий бал отримала модель Pro Max. Телефон набрав 93,78%. З інших моделей iPhone в рейтингу присутні iPhone 16е і iPhone 8.
У процентному співвідношенні перше місце у iPad Air 4 — 96,88% респондентів задоволені своїм пристроєм. Решта місць розподілилися між моделями iPad різних поколінь.
