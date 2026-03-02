Apple анонсувала доступний iPhone 17e — характеристики та фото Сьогодні 16:50 — Технології&Авто

Новинка від Apple - iPhone 17e

Apple розширила лінійку iPhone 17 і представила нову модель — iPhone 17e. Смартфон позиціонують як більш доступний варіант із сучасним процесором та 48-мегапіксельною камерою.

Про це йдеться у блозі Apple.

Дизайн і дисплей

iPhone 17e отримав 6,1-дюймовий OLED-дисплей Super Retina XDR із піковою яскравістю до 1200 ніт у HDR. Передню панель захищає Ceramic Shield 2 — за даними компанії, покриття стало втричі стійкішим до подряпин порівняно з попереднім поколінням.

Корпус виконаний з алюмінію аерокосмічного класу. Смартфон має захист від води та пилу за стандартом IP68.

Доступні кольори:

чорний,

білий,

ніжно-рожевий.

Продуктивність і зв’язок

Модель працює на новому чипі A19, створеному за 3-нм техпроцесом. Процесор має 6 ядер CPU та 4-ядерний GPU з підтримкою апаратного трасування променів. За заявою Apple, продуктивність CPU до двох разів вища, ніж у iPhone 11.

Також смартфон отримав новий модем C1X власної розробки Apple. Він до двох разів швидший за C1 у попередній моделі та споживає менше енергії.

iPhone 17e підтримує 5G, Wi-Fi, MagSafe та бездротову зарядку Qi2 до 15 Вт.

Камера 48 МП і відео 4K

Основна камера Fusion на 48 МП підтримує зйомку з «оптичним» 2x наближенням без окремого телеоб’єктива. Фото можна зберігати у 24 МП або 48 МП.

Покращено портретний режим — смартфон автоматично зберігає дані про глибину, що дозволяє змінювати фокус уже після зйомки. Підтримується запис відео 4K Dolby Vision до 60 к/с і просторове аудіо.

Автономність і зарядка

Apple заявляє про роботу протягом усього дня завдяки енергоефективності A19 і нового модема.

iPhone 17e підтримує MagSafe для швидкої бездротової зарядки та підключається до широкої екосистеми зарядних пристроїв, чохлів, гаманців та інших аксесуарів

Швидка зарядка через USB-C дозволяє отримати до 50% заряду приблизно за 30 хвилин. Також доступна магнітна система MagSafe з підтримкою аксесуарів.

Функції безпеки та зв’язку

Смартфон підтримує:

екстрений SOS через супутник;

повідомлення через супутник;

допомогу на дорозі;

передачу геолокації через «Find My».

Також є функція виявлення ДТП із автоматичним викликом екстрених служб.

Також iPhone 17e постачається з iOS 26, що пропонує потужні можливості Apple Intelligence.

Ціна та старт продажів

iPhone 17e доступний у версіях на 256 ГБ і 512 ГБ. Базова модель із 256 ГБ коштує від $599.

Попередні замовлення відкриваються 4 березня, продажі стартують 11 березня.

