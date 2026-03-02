Ford зробив платним багажник у Mustang Mach-E Сьогодні 04:07 — Технології&Авто

Електричний кросовер Mustang Mach-E матиме платний передній багажник

Компанія Ford представила оновлену версію електричного кросовера Mustang Mach-E 2026 модельного року. Однією з несподіванок стало те, що передній багажник (frunk) більше не входить до базової комплектації. Тепер за цю опцію доведеться доплатити.

У попередніх версіях цей елемент входив у стандартну комплектацію та не потребував окремої доплати.

Опція поруч із бризковиками та замками

У конфігураторі Ford передній багажник тепер розміщений серед другорядних аксесуарів, на рівні з:

бризковиками;

захистом бампера;

комплектом для підкачування шин;

кріпленням для переднього номерного знаку;

протиугінними замками для коліс.

Фактично, корисний простір авто перевели в категорію «додаткового обладнання».

Чому компанія пішла на цей крок

У Ford пояснюють рішення просто: за їхніми даними, більшість власників нечасто користуються переднім багажником. Тож компанія вирішила зробити його платним, аргументуючи це мінімальним впливом на покупців.

Втім, таке рішення виглядає суперечливо — особливо з огляду на маркетинг моделі.

Колись це була ключова «фішка»

Коли Mustang Mach-E дебютував у 2021 році, передній багажник був однією з головних переваг електрокросовера.

Об’єм становив близько 140 літрів

Він вважався одним із найфункціональніших у класі

Форма дозволяла без проблем розмістити спортивну сумку чи ручну поклажу

Після оновлення через три роки об’єм зменшили приблизно вдвічі — через встановлення нового теплового насоса. Проте навіть у зменшеному вигляді frunk залишався практичнішим, ніж у конкурентів на кшталт Kia EV6 чи Hyundai Ioniq 5, де передній відсік радше нагадує невеликий пластиковий контейнер.

Не перший випадок платних «прихованих» функцій

Ситуація нагадує попередні суперечки навколо платних функцій у авто. Наприклад, BMW раніше зазнала критики через підписку на підігрів сидінь. Хоча компанія згодом відмовилася від цієї моделі, сама концепція «функцій на вимогу» залишається в індустрії.

Втім, у випадку Ford мова йде не про програмне розблокування, а про фізично наявний простір, доступ до якого тепер потрібно оплачувати окремо.

