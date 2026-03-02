ТОП-3 зарядні станції для дому: яку обрати, щоб не жалкувати Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Зарядні станції для дому

Ринок портативних систем живлення за останні роки зробив серйозний стрибок. Якщо раніше такі пристрої асоціювалися переважно з кемпінгом, то сьогодні вони стали повноцінними елементами енергозабезпечення оселі під час тривалих відключень світла.

Як зазначають експерти, у найбільш популярному середньому сегменті сформувалася трійка лідерів: EcoFlow RIVER 3 (у різних версіях), Anker SOLIX C800 Plus та Bluetti AC70. Розповідаємо детальніше про кожну модель і їхні сильні сторони.

EcoFlow River 3

Лінійка EcoFlow River 3, особливо версія Max Plus, орієнтована на компактність і гнучкість використання.

Базовий блок River 3 Plus має ємність 286 Вт·год, а додатковий модуль EB600 додає ще 572 Вт·год. У повній конфігурації система забезпечує 858 Вт·год, що дозволяє пережити тривалі відключення.

Станція може працювати до двох разів довше з навантаженням до 100 Вт — наприклад, Wi-Fi-роутер здатен функціонувати до 35 годин.

ecoflowukraine.com

Також модель підтримує:

швидкість перемикання ДБЖ менше 10 мс;

акумулятор LiFePO4 з ресурсом понад 3000 циклів до збереження 80% ємності;

швидку зарядку від мережі.

Рівень шуму — до 30 дБ, що робить її однією з найтихіших у класі.

Anker Solix C800 Plus

Anker Solix C800 Plus робить акцент на надійності та потужності. Інвертор на 1200 Вт дозволяє живити більшість побутових приладів, а технологія SurgePad дає змогу короткочасно підключати навантаження до 1600 Вт.

Особливістю версії Plus стала вбудована ніша з двома водонепроникними LED-ліхтарями та телескопічною стійкою. Ліхтарі заряджаються прямо в корпусі та мають три режими роботи:

спрямоване світло;

розсіяне освітлення;

режим свічки.

Корпус Unibody захищає внутрішні компоненти від ударів і вібрацій.

www.techradar.com

Система HyperFlash забезпечує заряджання до 100% приблизно за 58 хвилин. Рівень шуму низький, однак під час максимально швидкої зарядки він зростає.

Bluetti AC70

Bluetti AC70 орієнтована на стабільну роботу з технікою, яка має високі пускові струми. Інвертор потужністю 1000 Вт підтримує режим Power Lifting до 2000 Вт, що дозволяє запускати холодильники, компресори та інші прилади з електродвигунами.

Базова ємність — 768 Вт·год (LiFePO4). За потреби її можна розширити додатковою батареєю B80 до понад 1500 Вт·год.

www.mountainlifemedia.ca

Станція має широкий набір портів:

2 розетки 230 В;

2 USB-C до 100 Вт;

2 USB-A по 12 Вт;

автомобільний порт 12 В/10 А;

бездротову зарядку 15 Вт.

Турбозарядка 850−950 Вт дозволяє зарядити станцію до 80% приблизно за 45 хвилин, а повна зарядка займає близько 1,5 години.

Серед переваг — підтримка сонячного входу до 500 Вт, що дає змогу повністю зарядити пристрій від панелей орієнтовно за 2 години за сприятливих умов.

UPS-перемикання відбувається за 20 мс. Під навантаженням рівень шуму може досягати 45 дБ.

Рівень шуму і застосунок

Порівняння акустичних показників демонструє:

EcoFlow RIVER 3 Max Plus — до 30 дБ;

Anker SOLIX C800 Plus — тихий режим, але гучніше при швидкій зарядці;

Bluetti AC70 — до 45 дБ під навантаженням.

Усі три моделі підтримують мобільні додатки.

EcoFlow дозволяє гнучко налаштовувати ліміти заряду та отримувати сповіщення про стан мережі. Bluetti пропонує вибір режимів Eco або Turbo та розширені параметри роботи.

Раніше ми повідомляли , хто може отримати зарядну станцію безкоштовно.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.