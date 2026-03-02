Opel відкликає майже мільйон автівок через подушки безпеки Сьогодні 01:50 — Технології&Авто

Проблеми із подушками безпеки від компанії Takata поширилися і на автомобілі Opel

Майже 1 млн автомобілів Opel по всьому світу потрапили під відкликання через небезпечні подушки безпеки фірми Takata.

У разі аварії несправний газогенератор подушки може спрацювати неконтрольовано, викидаючи в салон гострі металеві уламки. Це може призвести до тяжких травм або смерті. Такі інциденти вже були зафіксовані у різних країнах.

Моделі, які підлягають відкликанню

Під заміну подушок безпеки потрапили кілька популярних моделей Opel:

Astra — випуск з 3 січня 2005 до 23 серпня 2018;

Meriva — з 5 лютого 2009 до 24 березня 2017;

Mokka — з 15 грудня 2011 до 6 червня 2018;

Vectra — з 4 липня 2003 до 10 жовтня 2008;

Zafira — з 25 лютого 2011 до 26 липня 2016.

Для деяких авто введено режим «стоп-драйв», тобто повну заборону використання машини до усунення несправності.

Скандал із подушками Takata триває вже понад 20 років і торкнувся мільйонів автомобілів різних брендів — від Citroen до Mercedes-Benz. Багато власників навіть не підозрюють, що їхня машина може бути в списку небезпечних.

