Opel оновив модель Astra (фото) 12.12.2025, 00:02 — Технології&Авто

Opel оновив модель Astra (фото)

Opel представив оновлену Astra, прагнучи зберегти інтерес покупців перед обличчям розширення власної лінійки кросоверів та тиску конкурентів. Оновили як хетчбек-версію, так і універсал Sports Tourer, пише korrespondent.

Зміни у дизайні сфокусовані на передній частині: фірмову панель Opel Vizor тепер підсвічують ширші LED-елементи, що утворюють разом з ілюмінованим логотипом нову візуальну підписку Opel Compass.

Перероблений передній бампер із глянцевими чорними вставками додає моделі виразності, а нові 17- та 18-дюймові диски освіжають силует. Універсал Sports Tourer отримав ті самі стилістичні оновлення.

Салон зберіг знайому архітектуру, але став комфортнішим: ергономічні сидіння Intelli-Seats, які раніше були доступні лише для топових комплектацій, тепер входять у базове оснащення. Вони оздоблені матеріалом, створеним із перероблених волокон, і можуть оснащуватися підігрівом, масажем, електропневматичним поперековим підсиленням і пам’яттю позицій

Прем’єра оновленої Astra наживо відбудеться 9 січня на автосалоні в Брюсселі. Продажі в Європі мають початися невдовзі після цього, ціни Opel оголосить ближче до запуску.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.