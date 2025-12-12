0 800 307 555
Opel оновив модель Astra (фото)

Opel представив оновлену Astra, прагнучи зберегти інтерес покупців перед обличчям розширення власної лінійки кросоверів та тиску конкурентів. Оновили як хетчбек-версію, так і універсал Sports Tourer, пише korrespondent.
Зміни у дизайні сфокусовані на передній частині: фірмову панель Opel Vizor тепер підсвічують ширші LED-елементи, що утворюють разом з ілюмінованим логотипом нову візуальну підписку Opel Compass.
Перероблений передній бампер із глянцевими чорними вставками додає моделі виразності, а нові 17- та 18-дюймові диски освіжають силует. Універсал Sports Tourer отримав ті самі стилістичні оновлення.
Салон зберіг знайому архітектуру, але став комфортнішим: ергономічні сидіння Intelli-Seats, які раніше були доступні лише для топових комплектацій, тепер входять у базове оснащення. Вони оздоблені матеріалом, створеним із перероблених волокон, і можуть оснащуватися підігрівом, масажем, електропневматичним поперековим підсиленням і пам’яттю позицій
Прем’єра оновленої Astra наживо відбудеться 9 січня на автосалоні в Брюсселі. Продажі в Європі мають початися невдовзі після цього, ціни Opel оголосить ближче до запуску.
Finance.ua
