0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla планує інтегрувати Starlink у дах своїх авто

Технології&Авто
17
Tesla планує інтегрувати Starlink у дах своїх авто
Tesla планує інтегрувати Starlink у дах своїх авто
Tesla, схоже, працює над тим, щоб у майбутньому забезпечити свої електромобілі прямим доступом до супутникового інтернету Starlink.
Про це свідчить нова патентна заявка, подана компанією у США, яка описує автомобільний дах із матеріалів, прозорих до радіочастот, та можливістю інтеграції супутникових антен.

Що передбачає патент Tesla

Як повідомляє PCMag, згідно з патентом, Tesla розробляє зовнішню панель даху, яка дозволяє вбудовувати в її структуру електронні модулі, зокрема супутникові антени. Конструкція даху забезпечує вільну зону огляду для зв’язку із супутниками, мобільними мережами та іншими зовнішніми пристроями.
У тексті заявки йдеться про можливість інтеграції супутникового компонента зв’язку та супутникової антени, здатної працювати з навігаційними супутниками. Хоча Starlink або SpaceX прямо не згадуються, функціонал і структура проекту викликають чіткі асоціації з супутниковим інтернетом від SpaceX.

Що це може означати для власників Tesla

Наразі деякі користувачі Starlink встановлюють тарілки Starlink вручну, щоб мати інтернет на ходу. Якщо Tesla інтегрує таку систему безпосередньо в дах своїх авто, це може повністю змінити досвід мобільного підключення до мережі.
Tesla вже має опцію Premium Connectivity, яка працює через мобільну мережу LTE. Але супутниковий інтернет може забезпечити покриття навіть у віддалених регіонах, де немає стільникового зв’язку.
За матеріалами:
double.news
TeslaАвто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems