Tesla планує інтегрувати Starlink у дах своїх авто Сьогодні 01:36 — Технології&Авто

Tesla планує інтегрувати Starlink у дах своїх авто

Tesla, схоже, працює над тим, щоб у майбутньому забезпечити свої електромобілі прямим доступом до супутникового інтернету Starlink.

Про це свідчить нова патентна заявка, подана компанією у США, яка описує автомобільний дах із матеріалів, прозорих до радіочастот, та можливістю інтеграції супутникових антен.

Що передбачає патент Tesla

Як повідомляє PCMag , згідно з патентом, Tesla розробляє зовнішню панель даху, яка дозволяє вбудовувати в її структуру електронні модулі, зокрема супутникові антени. Конструкція даху забезпечує вільну зону огляду для зв’язку із супутниками, мобільними мережами та іншими зовнішніми пристроями.

У тексті заявки йдеться про можливість інтеграції супутникового компонента зв’язку та супутникової антени, здатної працювати з навігаційними супутниками. Хоча Starlink або SpaceX прямо не згадуються, функціонал і структура проекту викликають чіткі асоціації з супутниковим інтернетом від SpaceX.

Що це може означати для власників Tesla

Наразі деякі користувачі Starlink встановлюють тарілки Starlink вручну, щоб мати інтернет на ходу. Якщо Tesla інтегрує таку систему безпосередньо в дах своїх авто, це може повністю змінити досвід мобільного підключення до мережі.

Tesla вже має опцію Premium Connectivity, яка працює через мобільну мережу LTE. Але супутниковий інтернет може забезпечити покриття навіть у віддалених регіонах, де немає стільникового зв’язку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.