Скільки імпортованих авто в Україні мають скручений пробіг (дослідження) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Скільки імпортованих авто в Україні мають скручений пробіг (дослідження)

Імпортовані авто становлять значну частину ринку вживаних автомобілів у Європі, але покупцям слід ретельно оцінювати всі ризики перед купівлею.

Згідно з дослідженням компанії carVertical , що аналізує дані авторинку, покупцям в Україні слід бути особливо обережними — транспортні засоби з-за кордону в півтора раза частіше мають скручений пробіг.

75% водіїв турбують приховані проблеми, і, враховуючи, що понад третина (35%) респондентів повідомила про обман у минулому, ці побоювання є цілком обґрунтованими.

Імпортовані авто — більш ризикований варіант

Аналіз звітів про історію транспортних засобів, придбаних користувачами carVertical в Україні з вересня 2024 року по серпень 2025 року, виявив, що 9,5% перевірених транспортних засобів мали скручений пробіг. Проте загальна статистика не повністю відображає реальні масштаби махінацій з одометрами.

Серед імпортованих авто 10,2% мали скручування пробігу проти 6,7%, що використовувалися лише в Україні. Отже, ймовірність скручування пробігу для імпортованих транспортних засобів приблизно в 1,5 раза вища.

Крім того, опитавши понад 10 000 водіїв Європи, компанія carVertical визначила, що 46,3% покупців взагалі не довіряють продавцям уживаних авто. Чимало покупців було обмануто в минулому, тож купівля вживаного транспортного засобу часто є джерелом стресу.

Оскільки записи пробігу, історія аварій та інші важливі дані транспортних засобів лишаються в країнах походження, деякі продавці та салони можуть навіть не знати, що авто, виставлене на продаж, має скручений пробіг чи потрапило в серйозну аварію.

«У різних країнах діють різні закони щодо маніпуляцій з пробігом, що ускладнює контроль за цим видом шахрайства на міжнародному рівні. Оскільки країни не обмінюються даними про історію транспортних засобів, історія автомобіля після експорту фактично починається з нуля. Саме тому ризик купівлі авто зі скрученим пробігом у кілька разів вищий для імпортованих моделей», — пояснює Матас Бузеліс, автомобільний експерт carVertical.

8 із 9 перевірених авто в Україні були імпортовані

Рівень імпорту в межах Європи суттєво різниться. Найбільше імпортованих авто зареєстровано в Латвії, Литві, Україні та Сербії. З усіх авто, перевірених carVertical в Україні, 78,4% були ввезені з-за кордону, а 21,6% були місцевими.

Читайте також Пробіг у вживаного авто: експерт пояснив нюанси

Що більше авто імпортується в країну, то вищий шанс придбати транспортний засіб із прихованими проблемами.

«Зазвичай авто імпортують із Західної Європи до Східної та Центральної Європи. Ці транспортні засоби часто надходять після аварій або зі скрученим пробігом. Той факт, що авто прибуло з Німеччини, Франції чи іншої країни, не означає автоматичної гарантії відмінного стану. Кожен автомобіль має свою історію, і не всі вони приємні», — каже пан Бузеліс.

35% покупців авто заявили про обман

У разі використання авто в одній країні з моменту його виготовлення, місцеві органи зазвичай мають чимало даних про його історію. Але, у разі імпорту транспортного засобу, дані про його історію не завжди «подорожують» із ним.

Раніше досвідчений автомобільний експерт поділився практичними порадами щодо орієнтовного пробігу та основних критеріїв перевірки технічного стану вживаного авто.

Експерт зазначає, що середній річний пробіг в Україні становить 15 000−20 000 км. Тому для трирічного автомобіля нормою вважається не більше 50 000−60 000 км.

Якщо авто має 3−4 роки, і це близько 150 000 км, це майже гарантовано свідчить, що його використовували в таксі або для комерційних перевезень. Такі машини часто мають прихований знос ключових вузлів — підвіски, коробки передач або навіть двигуна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.