В Україні зріс попит на автобуси

За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 308 автобусів (вкл. мікроавтобуси).

Це на 19% більше, ніж у листопаді 2024 року. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 51%, торік була 63%.

Найчастіше у листопаді купували: в частині нових автотранспортних засобів:

ATAMAN — 57 од.;

ZAZ — 30 од.;

ISUZU — 20 од.

Серед імпортованих вживаних:

MERCEDES-BENZ — 46 од.;

VDL — 34 од.;

VAN HOOL — 15 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 2421 автобус (+27% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових — 1203 од. (+9%); вживаних — 1218 од. (+50%).

Економічна Правда

