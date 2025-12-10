0 800 307 555
В Україні зріс попит на автобуси

За даними Укравтопром, у минулому місяці український автопарк поповнили 308 автобусів (вкл. мікроавтобуси).
Це на 19% більше, ніж у листопаді 2024 року. Частка нової техніки в цьому обсязі становила 51%, торік була 63%.
Найчастіше у листопаді купували: в частині нових автотранспортних засобів:
ATAMAN — 57 од.;
ZAZ — 30 од.;
ISUZU — 20 од.
Серед імпортованих вживаних:
MERCEDES-BENZ — 46 од.;
VDL — 34 од.;
VAN HOOL — 15 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 2421 автобус (+27% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових — 1203 од. (+9%); вживаних — 1218 од. (+50%).
За матеріалами:
Економічна Правда
