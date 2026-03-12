Google інтегрує у Docs, Sheets, Slides та Drive нові AI-функції 12.03.2026, 00:50 — Технології&Авто

Компанія Google оголосила про інтеграцію AI-інструментів у свої додатки для оптимізації роботи. Оновлення будуть доступні на сервісах Google Docs, Google Sheets, Google Slides та Google Drive.

Docs

Відтепер в Docs доступна функція Help me create, яка дозволяє описати, що саме потрібно зробити. Gemini сформує перший проєкт документа на основі даних із Gmail, Chat та Drive. Після цього користувач може редагувати окремі частини тексту або покращувати стиль за допомогою функції Help me write.

Також додано функція Style Match, яка вирівнює стиль і тон тексту в документі, якщо над ним працюють кілька людей.

Match format — дозволяє відтворити структуру та стиль іншого документа і заповнити його власними даними.

Sheets

У застосунку Sheets Gemini може створювати повністю відформатовані таблиці на основі інформації з Gmail, Chat і Drive. Fill with Gemini дозволяє миттєво генерувати власний текст, класифікувати та узагальнювати дані або отримувати інформацію в режимі реального часу з Пошуку Google.

Slides

У Slides користувачі можуть генерувати редагований слайд, який відповідає стилю презентації, використовуючи контекст із файлів, електронних листів та інтернету. У майбутньому Google планує додати можливість створювати повну презентацію за одним запитом.

Drive

У Drive Gemini з’являтиметься у вигляді AI-огляду в результатах пошуку, підсумовуючи інформацію з файлів і посилаючись на джерела. Також нова функція Ask Gemini in Drive дозволяє ставити складні запитання щодо документів, листів, календаря та даних із мережі.

Інструменти Docs, Sheets і Slides доступні в бета-версії англійською мовою для передплатників Google AI Ultra та Pro по всьому світу, а Drive — поки тільки у США.

