Презентовано новий Nissan X-Trail 2026 (фото, відео)
Новий Nissan X-Trail презентували в Парижі і невдовзі модель вийде на європейський ринок.
Її подробиці розкрили на офіційному сайті Nissan.
Зміни в дизайні
Відрізнити Nissan X-Trail 2026 можна за ширшою решіткою радіатора, новими ліхтарями та зміненими бамперами. Крім того, кросовер отримав інакші 19-дюймові диски.
Значно суттєвіших змін зазнав позашляховий Nissan X-Trail N-Trek — тепер він більше відрізняється від стандартної моделі.
Серед його особливостей — агресивніша решітка радіатора з глянцевим оздобленням, масивніший передній бампер із червоними вставками та особливі колісні диски з позашляховими шинами. Також встановлені рейлінги для багажника на даху, а логотип Nissan пофарбовані в червоний колір.
У салоні всіх Nissan X-Trail 2026 покращили оздоблення (в N-Trek воно водостійке), а мультимедійну систему доповнили сервісами Google. Як і раніше, кросовер доступний у версіях на 5 і 7 місць. Крім того, вдосконалили камери кругового огляду (тепер доступне тривимірне зображення) і систему напівавтономного руху.
Як і раніше, кросовер Nissan X-Trail пропонують із 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 163 к. с. та гібридною установкою e-Power, яка розвиває 204 к. с. із переднім приводом та 213 к. с. — із повним.
