ЄС може дозволити смартфони без зарядного порту

ЄС готує новий етап у стандартах зарядки смартфонів

Кілька років тому Європейський Союз запровадив обов’язкове використання роз’єму USB Type-C у смартфонах та інших електронних пристроях. Однак зараз у ЄС обговорюють можливість наступного технологічного переходу — появу смартфонів без зарядного порту.

Як пише Gassenhauer Altenburg, зараз за лаштунками в Брюсселі ведуться переговори, які в кінцевому підсумку можуть зробити зарядний роз’єм смартфона повністю непотрібним. Замість того, щоб знову вводити новий стандарт кабелів, Євросоюз хоче прокласти шлях до майбутнього, в якому смартфони зможуть функціонувати повністю без зарядного порту.

Як працює чинне правило

У виданні нагадали, що з 2024 року в ЄС набуло чинності правило: нові смартфони, планшети, навушники та багато інших пристроїв повинні мати роз’єм USB Type-C, якщо вони заряджаються за допомогою кабелю.

Крім того, Комісія ЄС залишила невелику, але вирішальну лазівку: роз’єм USB Type-C обов’язковий тільки, якщо пристрій підтримує класичну дротову зарядку. Теоретично, смартфон без зарядного роз’єму, який заряджається виключно бездротовим способом, відповідає поточним вимогам ЄС.

В першу чергу вимога ЄС торкнулася компанії Apple. Всі смартфони лінійки iPhone, а також планшети iPad раніше заряджалися за допомогою пропрієтарного роз’єму Lightning, але після вступу в силу вимоги Євросоюзу пристрої стали заряджатися за допомогою USB Type-C.

Чутки про iPhone без роз’ємів

У виданні зазначили, що вже кілька років ходять чутки про те, що Apple розробляє iPhone, у якого не буде роз’єму для зарядки. Внутрішні обговорення передбачають відмову від усіх роз’ємів і послідовний перехід на бездротові рішення для зарядки і передачу даних через iCloud і Wi-Fi.

У виданні додали, що, згідно з повідомленнями з промислових кіл, Apple тимчасово призупинила реалізацію цієї ідеї через побоювання конфлікту з новим регламентом ЄС. Після офіційної заяви Комісії про те, що тільки пристрої з дротовою зарядкою повинні пропонувати USB Type-C, шлях тепер вільний. Таким чином, iPhone без роз’ємів для зарядки не порушуватиме правила, а повністю відповідатиме вимогам.

Чому заміна батареї часто краща за покупку нового смартфона

Головна причина, через яку старі смартфони починають здаватися «повільними», — зовсім не слабкий процесор, а деградація акумулятора.

Згодом батарея втрачає ємність: приблизно через три роки вона може опуститися нижче 80%. Це призводить до більш швидкого розряджання і навіть зниження продуктивності пристрою, оскільки система сама обмежує потужність для стабільної роботи.

При цьому сучасне «залізо» смартфонів вже досягло рівня, коли навіть 2−3 роки після покупки воно без проблем справляється з більшістю завдань — месенджерами, соцмережами, відео та серфінгом в інтернеті. Тому нові моделі часто дають лише незначні поліпшення, які не завжди помітні в повсякденному використанні.

