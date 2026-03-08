0 800 307 555
Смартфони Samsung тепер можна використати замість ключів для дому

Технології&Авто
2161
Застосунок Wallet
Samsung додала в застосунок Wallet функцію Digital Home Key, яка дозволяє відкрити двері вашого будинку всього одним дотиком, без використання фізичних ключів.
Про це пише The Verge, Android Central.

Як це працює

Samsung Digital Home Key, аналог Apple Home Key, працює на базі протоколу Aliro від CSA (Connectivity Standards Alliance).
Вперше її анонсували ще у 2024 році, але публічний запуск довелось відкласти, оскільки сам стандарт, що дозволяє користувачам розблокувати будь-який замок за допомогою смартфону, з’явився лише цьогоріч в лютому.
Новий стандарт використовує ближній радіозв’язок (NFC) для технології розблокування дотиком, а також підтримує надширокосмуговий зв’язок (UWB), що дозволяє розблокувати двері під час наближення, не дістаючи смартфон.
Samsung Digital Home Key
Samsung Digital Home Key
З березня Digital Home Key буде доступний на смартфонах Samsung у «вибраних регіонах», але, очевидно, що для роботи функції знадобиться й розумний замок.
Стандарт Aliro підтримують не так багато постачальників, але одним з таких є фірма Aqara з продуктом U400 (він так само працює з Apple Home Key).
Аби додати цифровий ключ у Wallet потрібно заздалегідь налаштувати сумісний розумний замок через SmartThings за допомогою Matter.
До того, ж NFC та UWB підтримують не всі смартфони Samsung, в переліку доступних — Galaxy Z Fold 4 та Galaxy S22 Ultra, а також новіші моделі.
В анонсі зазначається, що користувачі будуть захищені через технологію Samsung Knox, тож домашній ключ «безпечно» зберігатиметься на пристрої. У застосунку Wallet доступні біометричні варіанти розблокування або PIN-код.
За матеріалами:
ITC.ua
SamsungСмартфони
Payment systems